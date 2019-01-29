勞動基金單月慘賠逾千億　5關鍵拖累「績效仍優於其他市場」

▲全球股市去年上下沖洗，連帶拖累勞動基金收益，2018全年收益是賺是賠即將揭曉。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

全球金融市場2018年動盪不安，連帶影響政府基金績效，歷經10月股災血洗後，勞動基金收益「豬羊變色」，單月慘賠1227.2億元，一改大賺千億元的好成績轉為虧損。勞動基金運用局今（29）日強調，單月鉅額虧損主要是市場劇烈波動所致，當時全球股、債市呈現大幅下跌，但勞動基金短期績效與其他主要指標相比，投資表現相對較優。

勞動基金單月虧損逾千億元，引發外界質疑投資操作是否有問題。勞動基金運用局表示，去年10月國際金融市場在中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐疑慮及新興市場國家資金外流、歐元區經濟成長陷入停滯及部分大型企業財報不佳等重大議題影響下，全球股、債市均呈現大幅下跌，勞動基金短期績效也遭殃，單月下跌3.34%。

不過，進一步觀察其他主要指標表現，當月MSCI全球、亞太、新興市場及台股加權股價指數10月份跌幅分別為-7.49%、-10.26%、-8.91%、-10.94%，顯見投資表現仍較市場主要指標還是較優。

以整體勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，截至前年底，最近10年的平均報酬率仍有3.75%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率。另外，勞保基金106年度收益532億元，增加基金收入；中長期來看，自勞健保84年分隸以來，勞保基金累積收益為3724餘億元，超過基金規模7017億元半數，近3年與10年的平均報酬率仍有3.86%及3.28%，因此從長期績效來看，仍屬穩健。

勞動基金運用局強調，為穩定金融市場，目前已設置國安基金，在必要情況下進場護盤，而勞動基金投資股市，一向以增進長期穩健收益為原則，在既定的年度資產配置計畫下，審酌市場情勢及個股投資價值進行投資。