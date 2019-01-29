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今年全球貿易走緩　貿易局推四大項穩定振興

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▲▼▲▼去年我國出口創下歷年新高，不過下半年開始走緩，貿易局表示今年不確定性因素多，因此提出四大工作方針來振興。（圖／路透）

▲去年我國出口創下歷年新高，不過下半年開始走緩，貿易局表示今年不確定性因素多，因此提出四大工作方針來振興。（圖／路透）

記者馮建棨／台北報導

受到全球景氣去年下半年開始走緩，雖然全年出口創下新高，經濟部國際貿易局祭出四大重點工作來提振，像是擴大區域連結、多元貿易推廣、深化全球布局、強化貿易管理等等。

貿易局表示，去年我國出口總額3360.5億美元創下新高，年增5.93%，但是下半年開始趨緩，外銷訂單連續兩個月衰退，隱憂開始出現。國貿局分析，去年我國對美國、歐洲、日本及中國出口金額創下歷年新高，其中電子零組件、基本金屬製品及機械產品出口創下歷史新高，不過下半年開始轉為疲弱，拖累全年出口成長。

貿易局指出，電子零組件業開始轉弱，是因為智慧手機銷售不佳，我國對美國及東協出口減少。機械業則因美中貿易站摩擦影響，中國製造業投資保守及觀望。基本金屬製品因國際鋼價下跌，另外又有多國採取進口救濟措施。光學器材因中國面板產能擴大，影響我國出口成長。

至於今年的預估，貿易局表示，全球貿易有許多不確定因素，包含美中貿易摩擦、區域經濟整合、各國簽訂自由貿易協定FTA、英國脫歐、各國採取貿易救濟措施、美國FED利率政策及地緣政治風險，都讓今年貿易表現恐受影響。

▼去年我國出口創下歷年新高，不過下半年開始走緩，貿易局表示今年不確定性因素多，因此提出四大工作方針來振興。（圖／CFP）

▲▼▼去年我國出口創下歷年新高，不過下半年開始走緩，貿易局表示今年不確定性因素多，因此提出四大工作方針來振興。（圖／CFP）

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關鍵字：貿易,貿易戰,FTA,經濟部,貿易局

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