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社會 社會焦點 保障人權

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

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記者林煒傑／新北報導

新北市一名21歲簡姓男子28日晚間11時許找好友2男2女到樹林區中正路一處設有卡拉OK設備的汽車旅館歡唱，到凌晨2時許，包廂外突然出現2名訪客敲門準備進入，他回應「我唱歌沒約你們來啊？」3人在包廂內爆發口角，2人心生怨恨找人到場叫囂，混亂中砍了簡男6刀逃逸，警方正追捕犯嫌中。

▲▼男子與好友在摩鐵歡唱，因溝通誤會遭撂人狠砍6刀送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲男子與好友在摩鐵歡唱，因溝通誤會遭撂人狠砍6刀送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

警消獲報到場，將受傷的簡男送往亞東醫院救治，簡男肩膀與背部有4處刀傷，手臂和大腿也有傷口，刀傷都有數公分長，所幸傷口都不深，送醫初步止血救治後無生命危險。簡男初步向警供稱，自己是心情不好，才會在旅館內拿刀自殘，但由於男子多處刀傷都集中在肩膀與背部，自殘難以劃傷，讓警方懷疑簡男未吐實，陪同送醫的2名女性友人也稱不清楚狀況，讓警方調閱監視器釐清案情。

▲▼男子與好友在摩鐵歡唱，因溝通誤會遭撂人狠砍6刀送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

警方調查，簡男28日晚間11時許和友人2男2女一起到汽車旅館喝酒歡唱，今日凌晨2時許又有另2名被同行女子邀請的人進入包廂，簡男稱「我唱歌沒有找你們啊」，3人當場在包廂爆發口角，女子雖在旁解釋，仍阻止不了衝突。

2位友人心懷怨恨，凌晨4時許找了數位朋友到包廂叫囂助陣，又與簡男起了第二波衝突，過程中一位友人拿了隨身攜帶的刀械揮砍，造成簡男背部及肩膀刀傷，2名友人行兇後立即騎乘機車逃逸。警方獲報後到場將簡男送醫，並成立專案小組全力追緝在逃嫌犯中。

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