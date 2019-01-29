陽明海運加強東南亞佈局　二月新增韓國往返越星馬航線

▲陽明海運董事長謝志堅表示，美中貿易戰加速台商將生產基地遷往東南亞國家。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻新南向商機，陽明海運宣佈新增韓國往返越星馬航線，此航線將與美國總統輪船私人有限公司旗下品牌之一的正利航業聯營，預計自2月21日起投入服務。

美中貿易戰持續延燒，牽動台商生產基地大挪移。陽明海運董事長謝志堅日前表示，西進台商因大陸勞動及土地成本逐年上升，以及美中貿易戰的影響，更加速生產基地往東南亞地區遷移，預估今年亞洲區間航線貨載運量可望成長15%。

為佈局東北亞往返東南亞區間運送市場，陽明海運新增韓國往返越星馬航線，可望提供客戶更佳的運送服務品質，並精進陽明在亞洲市場航線服務。

陽明海運表示，此航線將由陽明海運及美國總統輪船私人有限公司各自投入1艘及2艘1,800 TEU級貨櫃輪共同營運，提供21天巡航之每週固定航班服務。航線灣靠港口為光陽(Kwangyang)–釜山(Pusan)–高雄(Kaohsiung)–胡志明(Ho Chi Minh)–巴生港(Port Kelang)–新加坡(Singapore)–海防(Haiphong)–高雄(Kaohsiung)–光陽(Kwangyang)。