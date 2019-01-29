變焦鏡頭技術眾家搶食　三星有意收購以色列鏡頭模組廠

▲傳韓國科技巨頭三星有意收購以色列公司Corephotonics，不過也有消息稱該筆交易已以1.55億美元敲定。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據消息人士透露，韓國科技巨頭三星正在尋求收購以色列公司Corephotonics。這是一家開發手機攝影模組的公司，該公司的最新產品據說可實現25倍變焦。

以色列媒體Globes報導，Corephotonics開發了一款採用雙鏡頭技術的智慧型手機相機，可提高智慧型手機圖像的質量。過去，Corephotonics曾與蘋果有些官司，Corephotonics認為蘋果iPhone 7 Plus的雙鏡頭變焦系統侵犯了該公司專利，後續蘋果又推出了iPhone 8 Plus及iPhone X等型號，不過蘋果方面卻認為，是Corephotonics侵犯了自己的雙鏡頭專利。

Corephotonics成立於2012年，共籌集了5000萬美元融資。該公司的主要投資者包括：Samsung Ventures、富士康、聯發科、以色列基金Magma Venture Partners、Amiti Ventures基金、Horizo​​n Ventures、SanDisk等。

隨著螢幕、處理器等零組件技術逐漸觸頂，Corephotonics的雙鏡頭變焦技術逐漸成為眾家科技大廠的目標。該公司正與oppo合作，提供手機鏡頭模組，也就是近期oppo主打的10倍變焦鏡頭。目前三星的收購消息尚未被證實，但若收購成功，可能會影響Corephotonics與oppo間的合作關係。

傳三星有意以1.5億美元至1.6億美元收購Corephotonics，不過也有部分以色列媒體如《以色列時報》等認為該筆交易其實已經敲定，收購價格為1.55億美元。