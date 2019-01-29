德意志電信內部文件警告　歐洲若封殺華為5G恐落後美中

▲華為。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

去年底開始，以美國為首的多個國家政府與電信商都表示將禁用中國大陸電信巨擘華為的通訊設備，但外媒報導指出，德意志電信（Deutsche Telekom AG）內部報告指出，歐洲若是真的禁用華為，5G通訊技術恐怕會落後美國與中國大陸。

據《彭博》報導，知情人士透露，德意志電信（Deutsche Telekom AG）內部報告指出，若是將華為從5G通訊設備供應商名單中排除，歐洲的5G通訊技術發展將至少延遲兩年。但這份報告屬於該公司內部機密，因此德意志電信發言人對這項消息不予評論。

德國與其他歐洲政府近期都在考慮是否要以國安理由來封殺華為，但中國大陸外交部長王毅上周前往歐洲訪問時項各國警告，不應以「捏造」的藉口來對華為進行攻擊。但德意志電信的內部文件指出，歐洲多國電信業者已投入數十億歐元來發展5G，華為正是最大的供應商，若政府真做出封殺之舉，恐打亂電信業的發展佈局。

據報導，華為已提供德意志電信的通訊系統，而據該公司內部評估報告指出，5G通訊設備的發展，必須建立在現有地4G基礎設備之上，知情人士指出，若是華為被徹底封殺，該公司將被迫放棄這些設備，恐將損失數十億歐元。

但《彭博》認為，政府的禁令不太可能波及現有的華為4G設備，像是澳洲和紐西蘭，也只是禁止採購華為5G設備。但面對這樣的不確定性，已經有電信業者開始減少使用華為設備，例如沃達豐集團（Vodafone）就在近期宣布要暫停採購用於歐洲網路的華為設備。