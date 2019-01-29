33年釀24死　北市第一凶宅卻年年有10餘人搶買

▲台北市第一凶宅，位於新生北路二段、錦州街口的「錦新大樓」。（圖／記者謝盛帆攝）

財經中心／綜合報導

台北市第一凶宅，位於新生北路二段、錦州街口的「錦新大樓」，過去曾發生過火災、凶殺案等事件，33年來共死了24個人，但據實價揭露，近年來該棟大樓的買氣仍然不減。

錦新大樓再1996年因為餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人，在當地是非常有名的凶宅社區。據《蘋果日報》報導，自2013年以來，該大樓每年交易件數均穩定維持在10餘筆以上，2014年更是達到24筆，交易均價落在每坪3字頭左右，行情較中山區附近的中古大樓低約3成5以上。

錦新大樓的房價在2014至2015年來到每坪37~38萬元，其中位於頂樓的交易成交單價更是超過64萬元，硬是比當時該地區中古大樓54萬元的平均成交單價高出約2成。房仲業者分析，該頂樓戶總面積約57.11坪，共分6房6衛，透過隔成套房出租的方式，租金報酬率高，正是創下錦新大樓單價新高的原因。

另外，其他房仲業者也分析，錦新大樓位處中山區中相對價格較低的路段，因此對比全區，自然價格落差較大。再加上過去該棟大樓曾發生過社會事件、40年的屋齡以及管理不盡完善，都是讓錦新大樓整體行情落後市場的原因。