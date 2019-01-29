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金豬年將來臨！不想白忙一場　法人教戰年終獎金配置法

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上班族、小資女、領薪水、加薪（圖／記者陳亭伃攝）
▲金豬年將來臨！今年不想白忙一場，法人教戰年終獎金配置法。（圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年全球市場在第四季大震盪，許多人忙了一整年，結果紙上富貴一場。迎接金豬年來臨，年終獎金要如何配置？投信法人建議，2019年市場變局較以往大，掌握趨勢產業及多元資產配置，是今年的投資不敗法則。

國泰投信分析，預期2019年上半年各國GDP增速將走緩，下半年全球景氣可望完成軟著陸，主要股市因而呈現前低後高，高點或落在下半年，各資產別與各產業別將分歧，而中美貿易戰升級、升息和通膨問題、美元過強等三大風險，將是影響全球投資市場的風險。而另一方面，貿易戰透曙光、中國大陸景氣趨穩，則將是2019年的機會點。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，建議投資人今年將資產配置調整為7:3或6:4的股債比例。債市方面，投資等級債將是升息循環進入尾聲的最佳標的，高收益債則以能源比重較高的標的為宜。

此外，王誠宏認為，單押一種資產類別的投資時代已過去，現在投資以多元資產及動態股債配置將是較穩健的投資方式，以股票、債券、基金、ETF…等不同資產類別進行多元配置，區域別或幣別也要多樣化，才能因應投資新常態2.0時代來臨。

股市投資，王誠宏建議選擇具有趨勢題材的類股，諸如科技股中的5G、AI、機器人、大數據等尖端科技，以及綠能、環保、長照與醫療等概念，都是趨勢明確且具實質業績的類股。其中，又以AI的趨勢最為明確，但投資AI要選對標的，AI與機器人趨勢相輔相成，缺一不可。

▲▼年終獎金投資配置建議。（圖／國泰投信提供）
▲年終獎金投資配置建議。（圖／國泰投信提供）

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