亞股選股首重銀行、消費和服務業　小心大陸市場尾部風險



▲股市示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

年初以來美股引領全球股市反彈，各區域新興市場及亞股也多有表現，惟比較各區域反彈表現，亞股相對落後，且過去一年跌幅也高於其他區域新興市場。綜觀2019年，後續亞股走勢將如何發展？如何掌握投資契機？投信法人分析，投資重選股，休閒醫療、銀行、印度、印尼和中國大陸等國家的國內消費和服務業等值得留意。

施羅德投信亞股產品經理林良軍分析，自2018年以來，持續影響今年亞股的主要因子，包括中國大陸經濟趨緩、高油價及聯準會升息計畫和中美貿易戰等，他提出今年亞股的投資建議。

在中國大陸方面，當地政府已積極採取刺激經濟成長的政策，包括減稅以及增加基礎建設支出等，寬鬆的政策需要時間發酵，因此，預期未來幾個月的中國經濟數據仍將放緩，但中國政府全力支持經濟成長的態度對市場是相當有效的利多。

而在油價方面，油價已自高點回落，緩解了較為脆弱的亞洲經濟體部分壓力，並將減少對消費的拖累。此外，美國升息的預期已明顯放緩，也有助於穩定投資人風險性資產的偏好。然而，中美貿易戰發展較難預期，雖然中美達成暫時貿易停戰協議，但林良軍認為，貿易戰不會就此結束，也因此今年亞股的選股相當重要。

在亞洲股票的評價面方面，林良軍表示，多數具利基的亞洲股票已有評價面優勢，但情況並不如市場想像的樂觀。更進一步分析，股市的評價面利基要與基本面互相呼應，才是明確的進場訊號，畢竟今天便宜的股票，若出現基本面惡化，也會成為明天昂貴的股票。

必須留意的是，與之前的企業盈利下調周期相比，包括全球金融危機和歐元區債務危機兩個時期，目前的亞洲企業獲利調整周期不論是幅度還是持續時間，都處於前期階段，在亞洲危機爆發時最糟糕的情況下，亞洲企業盈餘甚至在四年內幾乎減半。

林良軍認為，建議投資人在2019年的投資選股上應更為謹慎，隨著2018年的市場下跌，在亞洲的休閒、醫療、互聯網服務和教育等行業中，許多以國內為重點的成長型股票也出現了投資機會；另一方面，該地區的銀行類股也具投資吸引力，這些公司的資產負債表強健，這意味著如果需要，它們將更有能力吸收損失。

此外，印度、印尼和中國大陸等國家的國內消費和服務業成長持續，受惠此一趨勢的企業相對具投資價值，其他如在大陸網路領域具技術領先地位的公司，或韓國和台灣科技硬體領域的領導品牌公司等，也是投資聚焦的重點。

在2019年的尾部風險方面，中國大陸經濟成長若惡化、人民幣若重挫等，對亞洲其他國家都會有顯著影響。可預期的是，若市場尾部風險沒有發生，則偏好的上述產業與企業應會有表現空間，尤其多數亞洲優質企業的自由現金流量增加，預期未來對提高股息將有助益。

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