台股受台積電、華為拖累　開盤大跌近百點摔落萬點



▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股周一受輝達（Nvidia）下修財測、開拓重工財報不如預期影響，加上油價也走跌 3%，美4大指數全面收跌，另外，台積電傳出上萬晶圓生產出現瑕疵的問題再度出包，均為台股年前的紅包行情增添不確定因素。今（29）日在台股指數承壓，開盤下跌68.62點，以9944.71點開出，在台積電大跌2%下，拖累跌幅擴大近百點，目前指數最低來到9920.39點，回測9920點，不僅摔下萬點，5日線也失守。

晶圓代工龍頭台積電（2330）再度出包，證實晶圓生產製程中，採用到不合格光阻液，衝擊生產良率下滑，影響晶圓片數恐高達9萬片，波及到的客戶群，除了聯發科、文思華為外，Nvidia也受到牽連。台積電表示，會盡快為客戶趕工追產能、向原料供應商求償，不會影響第一季財測，但受消息影響台積電 ADR 周一下挫1.84%。目前股價跌逾2.4%，最低來到222元。

因卡特彼勒、輝達（NVIDIA）財報發出警訊，加劇投資人對中國大陸經濟放緩和美國企業獲利受關稅衝擊的疑慮，道瓊工業指數收跌208.98點或0.84%，報24,528.22點；標普500指數下跌20.91點或0.78%，報2,643.85點；那斯達克指數收跌79.18點或1.11%，報7,085.69點。

法人提醒，因美企財報不如預期，加上台積電又在封關前出包，紅包行情恐生變，也小心年前獲利賣壓大；不過，考量美中貿易談判順利進行，雙邊貿易和解有望，加上美國結束政府關門，有利市場投資氣氛。想要抱股過年的人，可以趁拉回，逢低佈局汽車零組件、紡織、5G題材股，以及高殖利率概念股等。