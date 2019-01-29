台指期開低跌逾60點回測9900點關卡　美股重挫、台積電出包撐不住

▲美股4大指數全面下挫，台指期今天開低走低，向下回測9900點整數關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在外資回籠下，指數昨天重返萬點大關，不過美國企業財報表現不理想，拖累美股4大指數跌近1%，不過亞股跌多漲少，台指期今（29）日以9978點開低走低，電子期指、金融期指同步壓回盤下整理，早盤下跌逾60點，步步回測9900點整數關卡。

台積電晶圓報廢上萬片，以及輝達下修財測等因素衝擊，拖累美股4大指數全面淪陷，其中道瓊工業平均指數盤中一度重挫近400點，終場下跌208.98點，跌幅0.84%，收在24528.22點；那斯達克指數也跌79.18點，跌幅1.11%，以7085.69點作收；標準普爾500指數收低20.91點，跌幅0.78%，收報2643.85點；費城半導體指數尾盤下滑26.76點，跌幅2.09%，收1281.16點。

台股期現貨市場周一（28日）向上攻堅，台股在台積電領漲下，指數一路開高走高，盤中最高一度衝破萬點關卡，終場上漲43.72點，收在10013.33點，成交金額926.09億元，三大法人合計買超59.5億元，其中自營商賣超6.04億元，投信買超3.47億元，外資及陸資買超62.07億元。

台指期昨天也同步走高，3大期指力守紅盤之上，盤中一度飛越萬點大關，尾盤上揚17點，以9985點作收，與現貨相較，逆價差28.33點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1508口至3萬1124口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2126口至5萬8986口。