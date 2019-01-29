台北市議會風水出問題！「白虎犯水」淪爛桃花窟　蔡上機：地下道帶煞氣

▲市議會正對著基隆路4線道，形成風水學上的「路衝」，議會長年在大門前以植栽擋煞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議會被戲稱為台灣政壇桃花窟，各黨議員花邊新聞從未間斷，議會去年底改選後，多位新科議員都傳出新戀情，繼社民黨苗博雅周旋2女曝光後，藍營新人鍾沛君與小鮮肉也在愛巢過夜遭本刊直擊，再次坐實台北市議會桃花窟的招牌，風水命理師蔡上機直言，議會的風水確實出狀況。

蔡上機認為，原本議會前的花圃，原本有較高的植栽，但整平後，擋煞功能被削減，難怪桃花事件頻傳，加上基隆路地下道穿越議會，猶如嘴巴及屁股被穿插，煞氣極重，地面的基隆路和基隆路地下道，形成尖三角形的箭頭煞，沖煞台北市議會，基隆路地下道穿過議會地底下，造成台北市議會「地脈斷」。

蔡上機進一步解釋，台北市議會西側的「白虎」方位，有國父紀念館的「翠湖」水池，白虎犯水，乃爛桃花煞，感情桃色事件、不倫或三角關係糾紛迭起，婚姻出問題，台北市議會的議員們每過一小段時日，就會有感情桃色糾紛事件，或婚姻問題，或意外事故發生，此外，議會東側的「青龍」方位，受台北市政府高樓大廈壓著，不難解釋議會近幾屆一直面對強勢的明星市長壓境，成為市府的小媳婦。

議會人士透露，為化解「路衝」，市議會已請公園處協助，過完年回暖後，在花圃二側各種三棵黑松樹，希望利用這幾棵比人高的綠色樹木，補滿議會二側出入口與基隆路的空隙，也一併終止紛擾不斷的路衝爭議，但能否改掉議會的桃花窟封號？以議員的暢旺活動力來看，恐怕還有待觀察。

儘管桃花不斷，但市議會歷屆女議員被單身魔咒纏身的說法一直廣為流傳，本屆議會63名議員，女議員高達24人，席次超過3分之1，由市議會註記已婚的女議員僅鍾佩玲、王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠及簡舒培5人，加上少部分有生活伴侶的之外，仍有超過一半以上的女議員仍處於單身狀態。

女議員當選後難覓對象，但並非沒有特例，5位已婚的女議員中，簡舒培2014年進入議會，2年內連生2子，40歲之前完成人生大事，是少數任內破咒成功的案例。



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