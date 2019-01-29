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豪門婚宴直擊！愛之味董座娶小10歲嫩妻　新娘身分大有來頭

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圖、文／鏡週刊

上週三（1月23日），國內食品廠愛之味創辦人陳哲芳家族大囍，他的么子、去年6月接棒愛之味董座的陳冠翰，結束「食品業黃金單身漢」生涯，情定國民黨主席吳敦義外甥女李莉。

上週三（1月23日），耐斯企業集團二代、愛之味董事長陳冠翰抱得美人歸，在家族經營的耐斯王子大飯店席開70餘桌迎娶，新娘李莉芳齡35，比陳冠翰小了大概10歲，是國民黨主席吳敦義胞妹吳素真的女兒，雙方1月8日已先在台北舉行文定之喜。

▲愛之味董座陳冠翰結束單身漢生涯，與國民黨主席吳敦義外甥女李莉互許終身。(圖／鏡週刊提供，下同)

這場婚宴桂冠雲集，不僅陳哲芳家族總動員籌辦，台北南下喝喜酒的政商名流擠滿嘉義高鐵站，主人家還出動接駁車接送。耐斯集團總裁陳哲芳過去曾擔任國民大會代表、監察委員，政黨輪替後，仍被聘為國策顧問，這回么子陳冠翰娶妻，其政商影響力，從婚禮排場便能窺知一二。

中午不到，台灣的政界大老及企業家逐一現身，包括前副總統蕭萬長、親民黨主席宋楚瑜、監察院長張博雅、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、前嘉義縣長張花冠等人﹔以及工商協進會理事長林伯豐、工信集團總裁潘俊榮和保力達董事長呂百倉都前來祝賀，「總統蔡英文雖然沒到，但也送來羅馬柱歐式花籃祝福新人，顯見耐斯陳家深厚的政商實力。」一位賓客說。

雙方1月8日已先在台北舉行文定之喜。（翻攝自台灣工商企業聯合會）

而整場婚宴，布置走高雅清新路線，以玫瑰花、粉色洋桔梗等花材為主的花柱，擺放在婚禮舞台兩側，象徵真誠不變的愛，抬頭一看，大大的紅色囍字下寫著新人名字「JIMMY & LILLY」，只見新郎、新娘手牽著手，時而相視微笑、時而低頭細語，2人身旁彷彿圍繞著甜蜜的粉紅色泡泡。

在陳冠翰這一輩中，陳家共有29個堂兄弟，他是倒數第二個單身漢，而喜事一樁接著一樁，陳家親友透露：「年底還有一位鑽石級單身漢要結婚，請大家拭目以待！」看來隨著二代長成，耐斯集團將開枝散葉再創新局。

 
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