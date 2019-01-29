全因1顆螺絲！紐時：iPhone回美生產機會渺茫

▲美國蘋果公司。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰持續延燒，先前美國總統川普就積極遊說企業將生產線搬回美國，但以蘋果為例，從一顆螺絲就可以知道，這樣的願望幾乎是不可能的。

據《紐約時報》報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾在2012年時宣布將在美國生產Mac電腦，這將是多年來第一款由美國工人生產的Apple產品，機身上將會燙上「在美國組裝」（Assembled in USA.）的文字。但消息人士指出，當蘋果真的在美國德州進行Mac Pro的生產時，卻碰上挼螺絲不夠的窘境。

在美國德州，與蘋果簽約的廠商，一天由20位工人負責趕工，但一天最多也只能生產1000個螺絲。而過去在中國生產時，蘋果可以依賴簽約工廠，在短時間內大量生產螺絲，但在美國德州卻無法達成。螺絲短缺也是Mac Pro開賣時間延後的原因之一，據了解，蘋果為量產Mac Pro，已向中國工廠訂購足夠的螺絲。

報導分析，從這次蘋果在德州面臨的問題，可以預想到，若是蘋果真的將大量生產線撤離中國，那麼蘋果將持續面臨這類問題。該公司發現，全世界任何國家的生產規模、技術、基礎設施和成本，都難以和中國相比。

其實過去蘋果也常是在美國製造，已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）就曾嘗試在美國本土生產Macintosh（麥金塔）電腦，他想建立一座零件無缺陷、又能即時出貨的工廠。

賈伯斯1983年建造的一座生產新款麥金塔的工廠，最終在1992年關閉，部分原因是因為該工廠從未達到設期的產量。而1990年賈伯斯再度建造另1座工廠來生產新公司NeXT的個人工作站，但最終仍以失敗告終。1997重回蘋果的賈伯斯，因為有了前兩次的扎實教訓，他隔年就找了熟悉供應鏈的庫克（Tim Cook）擔任全球營運副總，蘋果也開始大量外包製造業。

且與美國相比，蘋果在中國鄭州的iPhone工廠，勞工起薪約每小時3.15美元(約97元台幣)，但若是在美國本土，薪酬將會非常高。美國Case Western Reserve University的經濟學教授Susan Helper表示，中國除了低成本的優勢，在威權體制下，可以召集10萬名工人工作一整晚。

蘋果近期飽受iPhone銷售放緩的壓力，外界認為，若川普政府真的對中國生產的手機徵收關稅，蘋果可能會面臨更大的財務壓力。不具名的蘋果高管指出，該公司已經試著強化供應鏈的多樣性，因為美中貿易戰的壓力，讓他們認為若是生產嚴重依賴中國，風險將會非常大。