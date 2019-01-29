法律名師徐偉超揭黑幕　控高點補習班院「偽簽侵權」

▲法律名師徐偉超控訴高點偽簽他的筆跡，更侵害他的影片著作權。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

1月22日，台北天空略為灰陰，曾任教高點補習班司法特考講師的徐偉超，手握一疊證據，嚴正控訴他與高點補習班之間的恩怨。徐偉超說：「與他們簽約卻衍生後續許多問題，直到高點控告我，才發現背後竟然有這麼多黑幕！」

徐偉超透露，2011年6月，他與高點簽訂合作契約，效期3年，約定期滿後，雙方若無異議，可自動展延一年，包含他每年須上滿200堂的課等，另一方面他也必須遵守競業禁止的相關規定。

合約期滿後，高點卻向徐偉超表示，自2015年7月起沒辦法再提供每年200堂的課程，之後便逕行縮短至150堂，還把大多數課程排在中南部分班，他不僅少了1/4的收入，還增加不少交通費用支出，但為了生活，徐只好繼續任教。

之後徐偉超向高點表示另有生涯規劃，無法再承接中南部的課程，而雙方也未再簽訂新約，最後他在2017年7月離開，沒想到卻引發更大爭議。

徐偉超向高點請辭後，未轉往其他補習班任教，而是與坊間出版業者合作，以數位錄影的形式函授上課內容，高點發現後，逕赴台中地院提出「違反競業禁止」的民事告訴。

今年將屆滿40歲的徐偉超向本刊透露，指他在成名前原本在台中的小補習班任教，後來逐漸教出心得，轉往知名的志光補習班教課，因為教學方式生動、淺顯易懂，連不少司法界的書記官、檢察官或法官都曾是他的學生，教育英才無數。目前他也正在博士班繼續進修，為自己的教學生涯再增添新的履歷。

而針對與高點補習班的糾紛，徐偉超的委任律師張宜斌表示，針對高點補習班旗下的知識達網站疑似偽造假合約，並侵犯當事人的著作權，已經蒐集筆跡鑑定書等證據，並請民間公證人做好公證書，準備提出偽造文書和違反著作權2項刑事告訴。



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