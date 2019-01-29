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張忠謀退休8個月　台積電兩度走鐘

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▲▼張忠謀,張淑芬出席台積電運動會。（圖／記者張一中攝）

張忠謀去年6月正式退休。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

張忠謀去年6月5日股東會正式卸下台積電董事長一職，正式退休。但沒想到張忠謀退休才8個月，就先爆發病毒感染事件，以及這次阻光劑供應商出包，讓人不禁懷疑，台積電沒了張忠謀，一切都走鐘了嗎？

台積電昨（28）日傳出南科14B廠製程出問題，發言人孫又文證實，因化學原料誤差，至少報廢上萬片晶圓。然而，猶記去年8月台積電發生病毒感染事件時，以「不評論」回答外界疑問，直到流言滿天飛、事件爆發第3天才召開記者會，最後總裁魏哲家親上火線說明，是因為安裝人員沒有執行病毒檢測，就把機台接上網路，以至於病毒擴散，定調為「非蓄意的人為疏失」，但始終不願透露該供應商。

去年8月台積電爆發病毒事件，台積電總裁魏哲家親上火線。（圖／資料照）

▲▼台積電「機台產線病毒感染」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

台積電發言體系首先在昨晚6點間指出，因化學材料供應商使用不合格材料導致製程出問題，報廢晶圓數超過1萬片。經過初步估計，此次問題不影響第1季財測。

晚間10點又發布重大訊息指出，發現一批化學原料有些規格誤差的問題，會對良率產生影響，發的主因仍在釐清，正在密切與客戶密切溝通細節及處理的措施。然而值得注意的是，台積改口，預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，若有第1季無法補回的，也應能在第2季補回，說詞較4個小時前保守。

業界人士質疑，不合規格的化學原料怎麼可能驗收，難道是台積推責任給供應商的說詞？也有法人猜測，光阻劑廠商較為知名的供應商包括日商信越、JSR 與陶氏化學等三家，都是台積愛用的供應商，更業界人士直接點名就是陶氏化學（DOW）出的包。但目前真相未明，投資人霧裡看花，一切都有待台積電正式對外說明。

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關鍵字：台積電,病毒,勒索病毒,停產,想哭,供應商,出包,張忠謀

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