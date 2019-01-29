台股狗年萬點封關氣勢旺　投資人想安心抱股過年這5大題材最夯

▲台股、台指期周一雙雙開高走高，指數一度飛越萬點大關，預期指數以萬點封關並不是夢。（示意圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

歷經37個交易日，台股周一（28日）終於再度站上萬點大關，全場維持在紅盤之上，激勵台指期也同步上漲，以9985點作收，市場對於狗年封關行情轉趨樂觀，法人提出3大觀察點，指數以萬點封關不是夢，建議投資人抱股過年，可留意AI、5G等5大熱門題材。

股匯期周一挑戰萬點壓力，台股呈現震盪走高態勢，台積電領軍帶頭衝，加上中小型股聯袂開高，盤中在買盤追價意願積極下，一度衝上10020.60點，終場上漲43.72點，收在10013.33點，成交金額新台幣926.09億元，三大法人合計買超59.5億元，其中自營商賣超6.04億元，投信買超3.47億元，外資及陸資買超62.07億元。

台指期昨天展開反攻走勢，盤中一度飛越萬點大關，不過尾盤漲勢收斂，終場上漲17點，以9985點作收，與現貨相較，逆價差28.33點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1508口至3萬1124口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2126口至5萬8986口。

至於當日股票期貨交投熱絡標的股則有台積電（CD）、環球晶（OW）、宏達電（HC）、華新科（HB）、國巨（LX）、大同（CX）、中美晶（NO）、長榮航（HS）、穩懋（NA）、欣興（IR）。

法人表示，這波元月行情屬於跌深反彈，呈現輪漲格局，與國際股市相比漲勢相對落後，加上美中貿易戰轉趨和緩，以及美國財報陸續公布，蘋果下修財測，股市也提早反應，指數以萬點封關並不是夢。

按照過往經驗，農曆年封關後上漲機率高，建議投資人可抱股過年，不過仍要控制持股比例，另在布局方面，傳產族群中的航太、塑化，以及蘋概、5G、AI等題材，成為近期較為熱門的族群。