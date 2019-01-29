新興市場上周流入34億美元　連三周居吸金王



▲全球新興市場基金上周吸金逾34億美元，創下近一年單周最大淨流入，並連三周拿下股票單周吸金之冠。（示意圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

國際資金回補整體新興市場決心強烈，根據統計，全球新興市場基金上周再獲34.62億美元的資金淨流入，為去年二月中旬以來單周吸金之最，並已連續三周穩居全球股票基金吸金王寶座。

拉丁美洲基金同樣也連三周擄獲資金青睞；儘管歐非中東基金和亞洲（不含日本）基金資金動能反覆，惟單周進出金額皆不到1億美元，使得整體新興市場基金累計全年吸金已逾89億美元。

反觀成熟市場資金動能持續疲弱，美股基金已連八周失血，所幸上周流出金額已大幅收斂，甚至不到前周的三分之一；歐股基金連續淨流出周數也進入第19周，上周失血再擴大至24億美元。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，綜合觀察美國和新興市場的摩根經濟預期修正指數以及新興市場貨幣指數的走勢，反映美國不再持續上調，新興市場已經出現打底跡象，看好新興市場相對美國經濟走勢接近轉折處，國際資金再邁開大步搶進新興市場卡位，推升全球新興市場基金上周吸金逾34億美元，創下近一年單周最大淨流入，並連三周拿下股票單周吸金之冠。

將時間進一步拉長至今年來看，陳若梅進一步指出，全球新興市場基金開年迄今流入逾85億美元，推升整體新興市場股票基金累計吸金距離90億美元大關僅一步之遙，反觀美股基金同期間失血逾百億，歐股基金也已連19周失血，不難看出資金今年來積極回補新興市場的態度。

陳若梅分析，去年在政治面發展、單一國家體質問題及貿易戰壓力拖累下，新興市場經濟表現落後受惠財政政策刺激的美國，但主要經濟數據表現錯綜，加上近期貿易談判陷入攻防戰，短期市場的不確定性難解，可能會隨消息面影響市場走勢。

陳若梅說明，根據國際貨幣基金組織(IMF)最新公布的「全球經濟展望」報告，受到貿易戰、中國經濟趨緩及英國脫歐等因素衝擊，預估今年全球GDP年增率將僅3.5%，不僅較前次預估值再遭下修0.2%，來到三年來最低，也是過去3個月IMF第二度下修全球景氣展望。

在成熟市場中，歐元區GDP年增率預估值遭下修幅度最大，在新興市場中，新興歐洲遭下修幅度最大。所幸，成熟市場經濟成長放慢速度雖然高於預期，卻還不至於立即衰退，且相較於3個月前，美國及中國GDP年增率預估值維持不變。

至於美國政府關門的最新進展，陳若梅表示，美國總統川普與眾議院達成協議，結束長達35天政府停擺，不過，簽署的支出法案僅維持到2月15日，川普並表示若未能解決其邊境牆的經費問題，未來仍會讓政府再次關門，惟近期投資人聚焦美國企業財報以及即將到來的FOMC會議，預期實質經濟成長、企業獲利動能與貨幣政策的轉折變化將主導短線風險性資產表現。