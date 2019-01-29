台股能否順利萬點封關？一張表告訴你有三大關鍵



▲台股萬點封關，看三大關鍵。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣252.74億元，昨（28）日台股受到上周五美股續強帶動，指數開平走高，盤中雖然在萬點關前數度震盪，尾盤仍奮力拉抬，終場上漲43.72點，以10013.33點作收，順利站回萬點；三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣59.5億元。但封關還剩下兩天，台股能否維持這股氣勢，萬點封關？法人表示有三個重要關鍵。

今年截至1月25日止，外資買超台股318.32億元，持股總市值12兆69.31億元，占全體上市股票市值40.11%，較1月18日增加2443.90億元。

首先，明（30）日中國大陸副總理劉鶴將赴美會面協商，屆時中美貿易戰談判將進行新一輪關鍵性貿易磋商，市場目前普遍預估將有樂觀的共識出現。

第二，本周將有多家美國重量級企業公布財報，將有超過100家標普500公司都將發布上季財報，以科技類股代表如蘋果、微軟（Microsoft）及臉書（Facebook）等最受關注，這些指標大廠財報數據將是重要的先行指標，產業營運展望將牽動台灣蘋概股表現。

第三，法人去年底有賣過頭的跡象，指數元月第一週落底後，開始出現強勁反彈，短線已上漲約700點；不過昨日指數雖收萬點之上，但量能未能持續放大，無法成功突破千億，台股若要成功回補去年12月5日的空方缺口，業內與官股的買盤還得再加把勁。

法人提醒，此次農曆假期長，一旦期間國際政經局勢有所變化，恐使台股開紅盤當日會出現劇烈波動，仍建議投資人稍加謹慎，封關前以基本面優劣作為抱股過年與否的參考。農曆年長假將屆，過去經驗顯示指數多呈現量縮觀望，但以目前市場情緒樂觀來看，年後的紅包行情仍可期待。

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