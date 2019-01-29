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日用品巨頭寶僑陷危機　營收發展倒退10年市佔跌剩30%

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▲▼ 寶僑（Procter & Gamble，簡稱P&G）。（圖／路透）

▲ 寶僑公司營收連年下滑，退至10年前水準。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

全球最大日用品消費公司寶僑，現在的銷售額已經倒退到了10年前的水準。不只年營收持續下滑，歸屬母公司的利潤也增長停滯，接近大半的大陸市場佔有率更直接降至30%。

根據陸媒《長江商報》報導，寶僑（Procter & Gamble，簡稱P&G）公司創始於1837年，是全球最大的日用品消費公司之一，從寶僑在亞洲發展的策略來看，他們擅長以大規模、低成本的方式，通過大眾通路滿足大部分消費者的需求，這也是寶僑競爭優勢。

在品牌行銷方面，寶僑重金買下黃金時段廣告權，每年都花費近幾十億美元進行廣告投放，旗下品牌像是飛柔、海倫仙度絲、潘婷、沙宣、Ariel、汰漬（Tide）等，長期佔據電視台黃金時段，代言人幾乎都是炙手可熱的一線明星，百年企業實力嶄露無遺；而在銷售通路方面，寶僑與各零售業巨頭進行合作，迅速地把產品擴散到各地

尤其2008年、2011年和2012年是寶僑的巔峰時代，營收均突破800億美元。而高增長主要源於收購品牌數量的增加，數據顯示寶僑旗下曾一度擁有超過300個子品牌，但之後公司營業情況卻是逐年下降。

營收連年下降　大陸市場受挫

為了拯救持續下滑的業績，寶僑曾進行一系列重組和改革。2014年8月，時任寶僑首席執行長的A.G. Lafley決定通過出售、停產以及自然淘汰的方式，分離或退出旗下銷售額低於1億美元的90-100個非核心品牌，這甚至被認為是寶僑170多年來最瘋狂、最激進的決定。2017年，寶潔再次宣布將砍掉超過100個品牌，最終將全球品牌縮減至65個，但不斷裁減品牌的同時，新品牌的補充強度卻也不足撐起銷售。

▲▼寶僑公司（P&G）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 寶僑在大陸的市佔率從47％下降至30％。（圖／達志影像／美聯社）

寶僑進入大陸市場已有30年（陸稱為「寶潔」），期間也並非一帆風順，不僅曾在四年內更換四位大中華區負責人，另外，隨著行動網路的發展，電視廣告效力不彰、消費群體也開始分化，傳統的寶僑便很快就暴露出缺點，產品也漸漸被取代，寶僑在大陸總體市佔率曾一度達到47%，如今經歷裁減品牌、更換負責人、裁員、縮減預算等策略失效，市佔也隨之減至30%

從目前財報顯示，2013財年至2018財年，寶僑全球凈銷售額從739億美元不斷下滑至668.32億美元。寶僑在2008年的營收為817.48億美元，曾是全球市值第六大的公司，而2018年寶潔營收為668.32億美元，僅為2008年的81.7%，其歸屬母公司凈利潤也停滯不前

近三年，寶僑除了營收跌破700億美元，歸母凈利潤最高下滑近36.38%至97.5億美元，這與寶潔在十幾年前的財年的營收和歸母凈利潤基本持平

但近日，寶僑公司首席財務長 Jon Mueller 則表示，公司對下半財年大陸市場的增長相當有信心。在還算樂觀的2018財年成績下，預計2019財年的銷售增長有機會來到2%至4%。

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關鍵字：寶僑,P&G

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