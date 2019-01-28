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汽車產業趨於飽和 台企業3大努力方向

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▲▼勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人郭俐雯 。（圖／勤業眾信）

▲▼勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人郭俐雯 。（圖／勤業眾信）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人郭俐雯會計師表示，從今年CES大展可看出全球汽車產業正面臨根本性的重大轉變。台灣政府去年宣布將於2035年禁行燃油車，勤業眾信分析近年台灣汽車產業已趨近飽和，新車平均每年銷售量約為40萬輛，且Uber在台灣的發展亦不如預期。

相較國外汽車產業已著手導入新興商業模式，制定與改革科技應變辦法，例如，中國大陸、北美自由貿易區和德國即因為汽車共享服務，汽車銷售輛從2015年4,290萬輛小幅成長到4,560萬輛；台灣汽車業者作法偏向保守，針對市場變動僅採取部分創新。

勤業眾信建議，面對市場的快速變遷，三大方向助維持競爭力 : 第一、扎好馬步，做好基本功和保持優勢；第二、在不同場景中找尋共通性，架構未來競爭力；第三、及模擬未來可能策略發展，提早布局。

而因應科技的創新，尋求不同商業模式的市場變革者逐漸崛起，透過商業模式合併建構新的產業生態，未來在技術創新、車隊營運、服務業務和平台提供者將成為核心，在汽車產業創造大量價值和競爭優勢。然而，就現況而言，汽車製造仍占據一席之地，並隨著軟體和消費者數據所帶來的影響價值逐漸提高，數位基礎建設亦串聯起汽車產業與消費者的連結。

勤業眾信認為，創新和科技整合對企業造成的影響，源於持續拓展智慧財產與核心競爭力，為其產品、服務和生態系增加價值，這也是目前汽車產業各公司必須努力的方向。

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關鍵字：汽車市場,飽和,提升競爭力,台灣

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