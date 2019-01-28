大成集團尾牙朱立倫到場　韓家宇：「新廠明年投產，營收上看40億元!」

▲大成集團今（28）日舉辦北區尾牙餐會，董事長韓家宇表示，日前在嘉義投資24億元興建全新食品工廠，預計2020年投產，年營業額上看40億元。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

大成集團今（28）日舉辦北區尾牙餐會，針對今年營運展望，董事長韓家宇表示，日前在嘉義投資24億元興建全新食品工廠，是近年國內最大規模食品廠投資案，新廠預計2020年投產，主以雞、豬加工產品為主，年營業額上看40億元。

大成集團是兩岸重量級食品集團，不但跨足養豬雞、生產飼料，近年更積極一條龍布局跨足食品加工及餐飲通路，去年營業額達727億元。

大成集團今天晚間假台北大直維多麗亞酒店舉辦北區尾牙，邀請前新北市長朱立倫、前台北市長黃大洲、立委費鴻泰、台北市議員秦慧珠、前農委會主委陳保基等貴賓與會。

▲前新北市長朱立倫現身大成集團尾牙，肯定大成在食安上的努力與付出。（圖／記者林淑慧攝）

「各界對於食品安全愈來愈重視，大成必須站出來面對消費者，」韓家宇說，大成是國內肉雞與飼料的龍頭企業，以農畜產業起家向來低調，近年則針對零售市場拓展餐飲、加工食品，且積極打自有品牌，董事會也決定加碼投資興建新的食品加工廠，讓消費者能享受到安心的食品。

韓家宇指出，新廠主要產品有共八大類，分別是「零食小點類」，例如雞塊、鹽酥雞、雞腿酥等；「運動蛋白補給品類」，如舒迷雞胸肉；「運動營養液」，如雞精；「膠原蛋白液」以及「養生食補系列」，如燉雞堂養生雞湯；「台灣特色伴手禮」，如鮮純＆紅藜雞肉鬆；「鍋物料類」，如花雞丸；「拌麵醬料包」，如拌麵和醬包系列，目前市場上熱門的加工食品類別都有跨足。

前新北市長朱立倫致詞時表示，大成集團深耕在地超過六十年，韓家四兄弟齊力將食品產業當成良心事業來做，不僅生產讓民眾能安心享用的食品，對公益的支持也不落人後，日前協助烏來杜鵑的復育工作，努力付出值得各界肯定。