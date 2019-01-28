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中資龍峰買大同遭金管會裁罰　任國龍首度打破沈默提訴願

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▲▼大同公司芙蓉大樓。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲大同公司。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

大陸龍峰企業集團負責人任國龍針對投資大同股票被金管會裁罰，首次打破沈默指出，龍峰集團目前未持有任何大同股票，金管會的裁罰無理由，要求半年內賣出更是無效處分，「因為沒有股票何來限期出清？」對此龍峰集團將委託律師提起訴願，並呼籲台灣主管機關應該依法行政。

今年1月17日金管會的裁處書指出，龍峰國際透過維家置業、雅興投資等5個FINI帳戶買入大同股票達18%，裁罰龍峰國際及負責人任國龍共402萬元，停止行使股東權利，並要求半年內出清，對此龍峰集團委託律師張簡勵如指出，金管會做出的處分不僅違法而且無法執行。

律師進一步指出，龍峰集團沒有違法投資大同股票，和維家置業、雅興投資這兩家外資公司沒有任何委託代持關係，金管會一再以臆測推論方式認定龍峰集團繞道投資，但是事實上，龍峰集團不是大同公司的股東，如何停止行使股東權利，又如何在沒有持有大同股票之下出清。

據悉，維家負責人WEI向金管會陳述意見時強調，自己是香港永久居民，英屬維京群島Danielson Creation公司負責人，去年向香港人士林美欣購買維家100%股權，進而持有大同股票，並提出轉讓合約、資金來源等證明，未料仍被裁罰，WEI痛批金管會偏頗，要訴願求償到底。

任國龍說，前年12月5日，金管會也認定他以女兒名義，用外資帳戶代持大同股票，裁罰582萬元並限期出清，事實上，他女兒早已成年，而且是加拿大國籍，女兒是依據台灣法令以外資信託帳戶合法買進大同股票，明明是加拿大國籍，合法的外資，但金管會仍認定是中資人頭代持，執意開罰。

任國龍表示，金管會一再對龍峰集團開罰，都沒有事實依據，裁處書對當事人的說明置若罔聞，所提文件一律不採，充滿臆論推論，這次裁罰竟然要求龍峰集團賣掉別人持有的股票，要求不是大同的股東停止行使股東權。

律師強調，龍峰集團和香港的子公司龍峰國際目前沒有持有大同股票，和維家、雅興這些外資也沒有委託代持關係，金管會濫用行政權利做出違法而無效的處分，嚴重損害龍峰集團商譽及任國龍本人權益，將依循台灣法令提起行政訴願。

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關鍵字：大同,中資,龍峰,金管會,任國龍

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