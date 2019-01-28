經部30日可能公布新躉購電價　風電業者：維持2018價格才能穩定發展

▲再生能源躉購費率週三可能會公布新版，離岸風電業者說，要維持2018年的價格才能穩定發展相關產業。（圖／資料照）

記者馮建棨／綜合報導

經濟部將在本週三（30日）召開再生能源躉購電價費率審議委員會，會中可能決定2019年的新版費率，由於過去價格大砍12%，讓業者大表不滿，希望新費率應該要維持與去年相同，才有利於發展再生能源。

CIP台灣區執行長侯奕愷今天（28日）參與「台灣離岸風電與產業發展之願景與挑戰論壇」會後表示，以目前的計劃內容，台灣離岸風電躉購電價費率沒有下降的空間，呼籲政府維持在2018年穩定的躉購費率5.8元。

CIP重申於去年11月底的聲明，目前的預告躉購費率、取消階梯制電價和3600小時上限之結構式驟變，壓縮離岸風電發展的可行性。縱然CIP並未中止在台灣的開發，但若要重新全速推進在台的計畫，需要2019年公告躉購費率維持2018年的水平。CIP的離岸風場希冀於年底前融資到位，而必要條件是即將公告的躉購費率要能足以支撐整體成本。

CIP執行長侯奕愷還說，維持躉購費率5.8元，恢復前高後低階梯式電價，並取消3,600 小時的上限，這些都是決定台灣離岸風電開發的關鍵條件，CIP謹慎樂觀地期望政府能回應開發商的呼籲，讓台灣離岸風電發展有實現的可能，期盼與政府共同打造台灣成為亞洲離岸風電的發展指標。

▼再生能源躉購費率週三可能會公布新版，離岸風電業者說，要維持2018年的價格才能穩定發展相關產業。（圖／資料照）