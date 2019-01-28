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獲利創新高！中租年終7到10個月　今年幫員工加薪3%

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▲▼中租企業總裁辜仲立（中）、中租控股董事長陳鳳龍（右）與中實控股董事長黃炳彰（左）。（圖／中租提供）

▲中租企業總裁辜仲立（中）、中租控股董事長陳鳳龍（右）與中實控股董事長黃炳彰（左）。（圖／中租提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

中租控股董事長陳鳳龍今天(28日)表示，今年員工年終獎金平均約7個月到10個月，今年加薪幅度平均約3%，且因應今年於海內外增設據點、擴大業務，也預計徵才600人。

中租控股去年(2018)自結合併營收新台幣504.7億元，年增高達22%，自結合併稅後純益為133.7億元，也較2017年全年成長38%，每股稅後獲利(EPS)為10.37元。

陳鳳龍表示，今年員工的年終獎金約在7個月到10個月，其中績效優異的員工更可望拿到12至15個月；加薪部分，今年員工平均加薪幅度約3%，績效表現優秀的員工可達5%。

陳鳳龍說，今年在大陸保定、嘉興、南寧新設分公司，並在既有的瀋陽與寧波增加服務網點；東協部分，在越南峴港(Da Nang)、菲律賓邦板牙（Pampanga）、拉古納（Laguna）與馬來西亞關丹（Kuantan）等增加辦事處，累計海內外服務據點超過100處，並將繼續在東協市場尋覓適合的國家，在適當時機和市場條件進入。

因應外營運與業務拓展，今年將擴大徵才600人。主要招募人員分3類，第一事亞太儲備幹部，需在台培訓2至2年半時間，保障年薪新台幣90萬元，派駐海外後年薪上看新台幣200萬元；第二是召募外語能力佳、移動性高的各類型專業幕僚人員；第三是延攬具備數位、金融科技等跨領域人才，保障年薪80萬元起。

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關鍵字：中租,年終,獲利,徵才

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