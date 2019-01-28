經部：離岸風電推動困難　別簡化只看躉購費率

▲經濟部週三開躉購費率審議委員會，經濟部說，外界的輿論集中在這，但離岸風電相當困難，不能把問題單一化。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部將在本周三（30日）召開躉購電價審議委員會，會中將決定2019年新版的再生能源躉購費率，經濟部次長曾文生今天（28日）說，躉購費率的組成因素多，希望各界不要過於簡化，且要讓風電產業能持續在台灣穩定發展，要從經濟、金融、產業、法律等四大面向來找到平衡。

台灣風力發電產業協會今天舉辦論壇，經濟部次長曾文生表示，現在再生能源費率爭議多，且現在輿論大多集中在躉購費率上，但「經濟部從來不認為推動風力發電是簡單的事」，希望外界不要把離岸風電的問題過於簡化。

曾文生還說，現在台灣面對的不只有「躉購費率」的問題，後續的產業供應鏈、認證架構，後續還有融資等金融問題需要解決，台灣是第一次推動離岸風電，因此必須要有完善的綠色金融來支撐。

曾文生強調，能成功推動離岸風電會有許多意義，會代表台灣能在各項上都有成過，且在風電議題上，不能只看到其他國家的努力出來的成果，而不去了解過程，更不能直接取得其他國家努力過後的成果，現在台灣想要同樣的東西，就必須夠努力且投入大量時間，因此台灣必須克服許多問題。

▼經濟部週三開躉購費率審議委員會，經濟部說，外界的輿論集中在這，但離岸風電相當困難，不能把問題單一化。（圖／資料照）