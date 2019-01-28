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東元否認黃國昌爆料賣「假防爆裝置」給大林電廠　聲明產品為認證原廠貨

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▲▼黃國昌召開記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

▲東元集團否認黃國昌爆料賣「假防爆裝置」給大林電廠。（圖／黃國昌辦公室提供）

記者姚惠茹／台北報導

針對時代力量立委黃國昌今天（28日）爆料，東元旗下安柏賣「假防爆裝置」給大林電廠一事，東元集團發出聲明否認，強調產品皆為原廠，不可能有假貨，並且均通過工研院的合格證明，實為惡意攻訐，同時安柏電機董事長張松鑌也接受《ETtoday新聞雲》記者訪問澄清。

時代力量立委黃國昌召開「黑心廠商造假欺騙 罔顧公安賺黑心錢」記者會，直指東元集團旗下安柏電機，以偽造的產品驗證機構審驗合格書及登錄完成通知書，販售防爆設備給台電公司承包商安裝在大林電廠之中，對公共安全及民眾的生命造成巨大風險，而相關機關早在去年就已知情，卻消極縱容無任何作為。

對此，東元集團發出聲明表示，安柏是東元關係企業安台國際投資與美國哈柏（Hubbell）合資，所代理的產品皆為原廠，斷不可能有假貨，而且安柏的防爆電氣產品均通過工研院及產業安全技術中心的合格證明，安全無虞，實為有心人士惡意攻訐，造成誤解。

東元集團強調，安柏所提供的防爆電氣產品為交貨給設備供應商，非與台電有直接契約，並針對安柏電機人員提供文件不當的問題，已經在2018年8月有調查局因接獲檢舉而進行調查中，安柏電機完全配合檢調單位所有偵查要求。

其中被立委黃國昌點名的安柏電機董事長張松鑌接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，首先強調安柏電機賣給台電大林電廠的產品就是美國哈柏的原廠產品，並且經過工研院及產業安全技術中心的合格證明，絕對不是假貨，至於這次事件則是由於當時內部人員法律常識不足，調整部分證明文件，產生誤解。

張松鑌說明，安柏電機並非台電大林廠的直接設備供應商，而是台電發包給韓商現代（Rotem）作為總承包商，再發包給設備供應商「承岡」，再由承岡向安柏購買，但是承辦人員在提供檢驗文件給承岡時，因為法律常識不足，作出額外調整，才造成文件瑕疵，被誤以為檢驗不合格，後來也有提供原始文件給調查局做詳細調查，強調「防爆裝置」絕非假貨。

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關鍵字：黃國昌,東元,大林電廠,安柏電機,張松鑌

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