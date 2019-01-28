過年不怕領不到錢！央行備好1600億元資金　九天連假幫你「傳便便」



▲過年不用怕領不到錢，央行緊鑼密鼓籌備資金調度事宜，全體金融機構春節留存跨行資金餘額共1,600億元，以確保民眾領錢順暢。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

上班族在拚四天就可以放過年連假了！這次的春節農曆連假長達九天，為了避免長假當中，民眾有資金需求，卻無法順利在ATM裡提領現鈔的狀況發生，中央銀行緊鑼密鼓籌備資金調度事宜，今（28）日指出，已促請金融機構，要留存充足的跨行清算資金，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，預計由平日約450億元，大幅多出2.6倍至1,600億元，以確保民眾領錢順暢。

央行表示，財金公司於1月9日函請各金融機構，加強跨行清算資金的監控。此外，金融機構若有臨時性的緊急資金需求，得向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金餘額；央行將與該公司保持密切聯繫，並請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

另外，金管會也請金融機構注意ATM補鈔及資訊系統運作等事宜。有關金融機構ATM補鈔及資訊系統安全防護等事宜，金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強補鈔及電子銀行業務運作，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等需求。

最後央行也提醒，民眾想於農曆春節前兌換新鈔，央行已洽請臺灣銀行等8家金融機構選定453個據點，自今（28）日開始至2月1日辦理新鈔兌換作業，民眾可以趕快撥空去換鈔，以免向隅。