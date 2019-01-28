女墜樓亡搜出160包毒品　警查郵差男友是否快遞運毒

圖文／鏡週刊

台北市中山區林森北路的一棟公寓，27日晚間發生墜樓命案。一名女子疑似與男友口角爭執後，從7樓的租屋處跳樓身亡。警方獲報後前往現場，並進入案發屋內採證，竟發現屋內有160包、重達2,600多公克毒咖啡包，女子的鄭姓男友坦承吸食，並指出墜樓身亡的女友也有施用，全案偵訊後移送士林地檢署偵辦中。

27日深夜11點，北市中山區林森北路的公寓7樓傳出激烈爭吵聲，一陣慌亂後，突然有一名女子自7樓的陽台墜落至2樓的遮雨棚，當場失去生命跡象，目擊一切的鄰居立即向警方報案。

警消到場後，先將墜樓的黃姓女子送往醫院搶救，但仍因傷勢過重回天乏術。警方隨後勘驗女子住處，並透過與女子同居的鄭姓男友了解案發經過，但一踏入屋內就發現客廳桌上擺放大量的毒咖啡包，鄭男表示自己吸食了2包，女子自己就吃了4包，後來女子情緒失控就跳樓，他也阻止不了。

從事郵差工作的鄭男向警方供稱，他和黃女近日才開始交往，並搬到女子的出租套房同居僅10天，但黃女疑似罹患重度憂鬱症，因情緒問題導致輕生。鄭男辯稱，毒品都是由黃女購買，但警方仍依過失致死罪將其移送法辦，並擇日相驗女子遺體，也繼續追查毒品的來源。

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