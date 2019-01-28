台灣大2/1開賣Galaxy A8s　月付999、新機不用4,000元

▲三星Galaxy A8s 2/1開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣大今（28）日宣布，將於2/1正式開賣全球第一支 O 型全螢幕手機三星Galaxy A8s，且搭配台灣大4G指定專案，月付999元，享網內通話和上網雙飽，新機最高現省11,000元（原價14,990元），等於單機只要3,990元。

此外，台灣大再加碼送萬元國內通話金，若是VIP用戶，手機還可0元帶回家；同時攜碼/續約老客戶除享萬元免預繳，還可在新春期間參加「豬來運轉」活動，試試手氣抽大獎，有機會獲得首年月租5折優惠。

據了解，三星Galaxy A8s是全球第一支O型全螢幕設計，強調美拍功能的智慧型手機；其擁有漸層黑和漸層藍兩色選擇，搭載6.4吋LCD 螢幕，採用Infinity O全螢幕設計，是全球首款在螢幕開孔的手機，2,400萬畫素後拍三鏡頭，記憶體6G RAM+128G ROM，並具備AI智慧場景偵測，依據日夜光線不同，智能切換鏡頭，還擁有智慧美顏、專業打光和AR emoji(2D)的功能。

三星Galaxy A8s單機售價14,990元，若搭配台灣大4G指定專案，月付999元，綁約36個月，只要3,990元，就可把Galaxy A8s帶回家，再送雙向閃電快充行動電源10000 mAh，還可抽取獨家好禮AddWash潔徑門系列洗衣機。

▼台灣大哥大Samsung Galaxy A8s專案資費。（圖／台灣大提供）