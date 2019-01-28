併購發威！台驊去年營收、獲利創新高　菲國子公司首季成立表現可期

▲有「物流業併購大王」封號的台驊投控董事長顏益財(前排左三)表示，今年第一季將成立菲律賓子公司，台驊將在東協市場7個國家擘畫完整的版圖。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

今年邁入35周年的台驊投控，受惠跨境電商物流及供應鏈金融興起，2018年營收、獲利雙創掛牌以來新高；董事長顏益財表示，台驊將持續跟隨客戶腳步，今年第一季還將新設立菲律賓公司，挹注東南亞市場營運表現可期。

台驊26日舉行35周年慶酒會，董事長顏益財率兩岸一級主管出席，並邀請陽明海運董事長謝志堅、總經理林文博等貴賓與會；針對台驊未來營運展望，顏益財表示將持續併購或合資，加強在東南亞、非洲、中南美、加拿大等市場之佈局。

有「物流業併購大王」之稱的顏益財表示，因應中美貿易戰影響，全球供應鏈結構正在進行區域轉移，台驊也持續跟隨客戶的腳步，加強東南亞市場運營；去年10月新併入集團的新加坡ATP公司，已逐漸增加貢獻，推升台驊2018年營收、獲利及每股稅後純益，均創下掛牌以來新高。

陽明海運董事長謝志堅致詞時表示，台驊去年營收成長一成，但淨利卻是大增五成，顯示「併購大王」顏益財在業務上的多元佈局已見成效，也對台驊集團重點發展東南亞市場樂觀以待。

展望後市，台驊總經理萬心寧表示，以物流市場來看，擴大內需市場已經成為大陸的國家發展策略，因此對大陸進口物流的發展潛力樂觀看待。

依據財報，台驊集團2018年營收達新台幣115.63億元，較2017年成長10%，較五年前(2014年)成長19%。從獲利來看，自結2018年營業淨利為3.59億元，稅前淨利達新台幣4.13億元，母公司稅後淨利達新台幣3.56億元，稅後每股盈餘達3.076元，創台驊掛牌以來的佳績。