玩「BINGO BINGO」現金輸光再賒帳　2.5小時賠130萬

▲陳男帶70萬元現金到彩卷行玩賓果，輸光沒錢騙店員再下注60萬，事後不還遭店家提告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／高雄報導

屏東一名男子帶著70萬元現金，到高雄市三民區一家彩卷行玩「BINGO BINGO」，2小時就輸光所有現金，心有不甘謊稱認識老闆要店員先幫下注代墊賭金，25分鐘內連續下注60萬元還是輸的精光，離去時根本沒清賭金，遭店家提告詐欺罪。

2017年6月間，屏東陳姓男子到高市三民區「佰面發彩券行」玩「BINGO BINGO」比大小，由於每次下注1250元，每5分鐘開獎一次，陳男連續下注2個小時，小贏就加重下注，輸了更是不甘心，就這樣將帶來的70萬元現金全部輸光。

陳姓男子輸光後，越想越不甘心，竟突發奇想向店員說「你先幫我下注，我再跟老闆算，若不讓我下注，害我賠錢就要你負責」，店員心想陳男都有本錢下注70萬元，應該不會騙人，於是幫他連續下注，短短的25分鐘內下注60萬元，全部槓龜，直到店內電腦系統顯示帳內餘額不足，陳男才離去，事後卻完全沒有歸還賭金60萬。

事後店家報案提告詐欺，陳男辯稱，他連續幾天都到這家投注站下注，都有付現金，老闆事後打電話給他，他有承諾會還錢，只是當時身上沒錢。但檢察官認為陳男當天身上已無現金，利用已下注70萬元又自稱認識老闆，讓店員誤信他有能力清償而操作電腦代為下注，顯見已具詐欺犯意，因此依詐欺得利罪嫌將他起訴。