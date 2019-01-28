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年終獎金別亂花！入袋先分成3包　最多只能拿1包犒賞自己

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲年終獎金入袋後先分成3袋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆春節倒數計時，不少上班族已經領到年終獎金了！銀行建議民眾，拿到年終獎金千萬別立刻花掉，應該先分成3包，最多只能拿其中1包來犒賞自己。

每到歲末年終，民眾最開心的事情莫過於年終獎金入袋。台北富邦銀行日前針對薪轉戶進行年終獎金調查，發現有高達6成的上班族領到獎金後，並未設定理財規劃，僅將年終獎金分配在包紅包、規劃旅遊和犒賞自己與親友上，錯過了一年一度理財黃金時機。同時有高達6成的上班族認為自己的資產規劃只完成一點點或根本沒有開始。

台北富邦銀行執行副總郭倍廷建議，拿到年終將金首要動作就是先分3包，1包用來優先償還高利率債務；1包規劃穩定現金流的儲蓄計畫，累積財富；還有1包用來犒賞自己或支應年節期間的支出。

1.優先償還高利率債務：可以視個人經濟能力決定償還金額的多寡，或預留繳稅、照顧家人等支出
2.規劃穩定現金流的儲蓄計畫：先檢視個人及家庭理財計劃，例如買車、買房、預備子女教育金、退休準備等，運用一部分年終獎金多元布局保險、基金、外幣等理財工具
3.犒賞自己或做年節支出：一部分年終獎金可以分配作為過年包紅包給長輩與晚輩，剩下的視金額多寡來犒賞一下辛苦的自己。

針對第2包規劃穩定現金流的儲蓄計畫。國泰世華銀行財富管理策略發展部協理李蕙婷表示，2019年全球經濟成長預估將較去年放緩，金融資產波動開始揚升，市場將邁入「溫經濟、盪金融」時代，面對金融市場可能吹起的逆風，有投資習慣的民眾可以趁股市回彈之際，逢高減碼風險性資產，股市震盪稍弱時也不失為長線定期定額的布局良機。

若是習慣定期定額長期投資者，可分批定期布局，靜待利多題材發酵契機，有效分散風險；若把握微笑曲線投資，抓穩低點加碼良機，用相同金額可逢低買入更多單位數，達到獲利滿足點時停利贖回，還可加碼自己的年終荷包。

郭倍廷也表示，現今投資環境起伏大，控制風險會比追求報酬率更重要，最好能慎選穩健型的投資工具做為理財規劃核心。例如核心配置以配息型基金、分期還本儲蓄型保單、定期配息投資型保單，這3類型商品都具備「存本取息」概念，可以像包租公一般每期固定領回收益，既能分擔眼前的固定開銷，也能做為未來的退休準備，適合想追求穩健的民眾。

至於主要擔負家計的三明治族，郭倍廷建議，可考慮投資分期還本儲蓄型保險，此類產品包含壽險功能，能在理財同時給予家人一定保障，且還本金額穩定，不必擔心淨值高低或配息不穩而影響開銷分配，分期繳費還能有效分散保費壓力，適合上有老下有小的三明治族。

此外，如果未來有子女海外求學、旅行等需求，也可以考慮將美元納入金豬年的資產配置。郭倍廷指出，雖然美國聯準會升息已接近末段，但美國景氣仍屬擴張且成長力道相較於主要經濟體強勁，美元第一季匯價持穩機率高。

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關鍵字：年終,年終獎金,銀行,國泰,富邦,理財

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