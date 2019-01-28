集資平台買家電不合檢驗標準　網友：跟詐騙沒兩樣

▲ 小瓦掃地機器人。（圖／翻攝自嘖嘖集資平台）

財經中心／綜合報導

一名網友在PTT八卦版上抱怨，去年底在集資平台上參與一項掃地機器人的集資專案，但是收到獲後卻發現不僅電源線是陸規電源線，就連當初代理商一再強調的符合檢驗標準也全都是假，才驚覺上當受騙。

一名網友「Made1ine (ha :)」在PTT八卦版上抱怨，自己去年底在「嘖嘖集資平台」上參與一項小瓦掃地機器人規劃版的集資專案，原PO表示這項集資在當時破了3600萬，還上遍各大媒體版面，但一收到貨就發現不對勁，驚覺裡面的配備是「陸規電源線」。

而後原PO立馬詢問了代理商，卻發現遲遲等不到代理商正面回應，只好尋求商驗局協助，最後卻收到一封公文，公文內容指出「依臺端來函所附照片研判該電源線組不符合CNS 690規定」，才讓原PO發現台灣代理版根本不符合BSMI（經濟部標準檢驗局）規定，坦言「當初多花三千買台灣版，就衝著代理商小編精美文案內容，還有『不斷強調的BSMI安全認證』，結果你現在告訴我安全認證其實是假的，頗哈！」此外，代理商給予原PO的最新回應竟是將他封鎖，讓原PO直指「根本詐欺」。

該篇文章底下也有不少網友留言，直指集資平台風險相當高，「那個平台根本就是團購平台，誰跟你集資開發阿」、「集資的東西風險都很大 所以我後來都不看集資的東西」、「集資就是幫人家買空賣空啊 超爽der」、「集資、眾籌（X）有風險的團購（O）」、「還好我都不看集資網站的東西 有些看起來跟詐騙沒什麼兩樣」