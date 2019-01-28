33個月來首見！去年12月景氣低迷陷「衰退藍燈」

▲國發會今天公布12月景氣燈號，終止過去連續3個月的黃藍燈，往下掉成「景氣衰退」的藍燈。（圖／取自國發會網站）

記者馮建棨／台北報導

國家發展委員會今天（28日）公布去年12月份景氣概況，受到國際經濟情勢走緩，綜合判斷分數下降1分，跌到代表「景氣衰退」的藍燈，景氣領先、同時指標持續下跌，景氣有走緩的趨勢。這是自2016年3月以來，33個月後再亮藍燈，這也是總統蔡英文執政後的首顆藍燈。

國發會表示，這是2016年4月以來首次亮出「景氣衰退」的藍燈，終止過去連去三個月代表「景氣轉弱」的黃藍燈。國發會主委陳美伶表示，面對現在的狀況，必須要審慎來因應。

國發會表示，12月景氣對策綜合判斷分數比起11月下降1分來到16分過變燈門檻，亮出代表「景氣衰退」的藍燈。國發會主委陳美伶表示，12月是因為整體大環境的關係影響，出口表現不理想，因此整體景氣陷入衰退狀態。

陳美伶強調，「這是一個整體大環境的問題」，不是只有台灣才有問題，從全球貿易值跟全球景氣，各大預測機構、智庫都在調降對2019年景氣的看法，另外在手機、半導體的銷售狀況都不盡人意，都會讓台灣經濟受影響，因此「要非常審慎的來看待燈號」，要去思考後續要去做那些努力，讓2019年景氣可以在全球放緩的狀態下，讓台灣維持一定水準。

陳美伶認為，現在中美貿易戰還沒有一個完整的處理方向，看起來兩國還沒有定論，更不確定哪時會告一段落，這很難去做預估，因此要從出口、擴大投資及內需三方面來做，要來穩定我國經濟成長。