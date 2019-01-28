消費者信心指數終結連3跌　投資股票時機創7個月新高背後有2功臣

▲調查發現，投資股票時機升幅最大，一舉創下7個月以來新高水準。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（28）日公布1月消費者信心指數（CCI）調查的總數為83.63點，與去年12月相較上升3.89點，終止連續3個下跌走勢，然而6項指標中上升指標有5項，僅1項指標下降，其中又以投資股票時機漲幅最大，一舉創下7個月以來新高水準。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布1月消費者信心指數（CCI）調查，其中有5項指標上升、1項指標下降；上升幅度第一的是指標是「未來半年投資股票時機」，總數93.80點，較上月上升19.30點，創下7個月以來新高點，再者是「未來半年家庭經濟狀況」，總數88.60點，較上月上升1.95點。

上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，這次調查結果為47.05點與上月的45.4上升1.65點，也是連續11個月低於50點，上升幅度第四、第五的指標「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果依序為82.80點及89.90點。

▲根據調查，1月消費者信心指數（CCI）調查的總數為83.63點，終結連3跌。（圖／記者季相儒攝）

唯一下降的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查為99.65點，較上個月調查結果下降0.30點。從絕對水準來看，6項指標皆為悲觀指標。此外，子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.30點，較上月的調查結果下降0.70點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也較上月下降，不過依然呈現樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，這次上升幅度最大的是「未來半年投資股票時機」，主要是美中貿易衝突和緩，市場情緒轉趨樂觀，加上美國股是表現不錯，也是推升總指數的最大功臣，而今天台股攻上萬點，顯然也符合調查結果。

吳大任進一步指出，全球經濟逐步放緩，11、12月台灣出口表現不理想，不過內需相對有撐，在美中貿易戰影響下，帶動台商回流意願，而南部也有韓國瑜效應，國內經濟呈現外溫內熱的情況。