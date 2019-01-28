沙國「願景2030」！望吸1.6兆民間投資　強攻化學、礦業

▲沙烏地阿拉伯能源部長法利赫。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯的能源部長法利赫（Khalid al-Falih）將於今（28）日宣布一項產業發展計畫，希望能在未來十年裡吸引1.6兆里亞爾（4270億美元）的民間投資，全力發展化學、天然氣、礦產等產業好降低國內對石油的依賴。

根據《路透》報導，這項投資將透過國家工業發展和物流計劃（NIDLP）進行，NIDLP是賓沙爾曼推動的「願景2030」改革計畫一環，由王儲賓沙爾曼領導，內容將包含簽訂多達70筆、總額逾2000億里亞爾的交易，希望透過強化民營部門促使經濟成長。

法利赫表示，首先將宣布價值700億里亞爾的項目，這些項目是為了促進工業、採礦、能源和物流，後階段也將宣布價值500億美元的項目，裡頭包括軍事、化學及小企業產業的投資計畫，法利赫說，「（NIDLP）計劃的目標是1.6萬億里亞爾，將尋求國內外投資人的資金。」

沙烏地阿拉伯計劃整頓電力產業，成立一個購電事業，將發電事業從傳輸及配電事業分拆出去，交通部表示，正在考慮在首都利雅德建造一座新機場，另外也有計畫整修及擴建國內的五座機場，並建設長達2000公里的鐵路，目的都是為了吸引超過1350億里亞爾的投資。

法利赫說，「我們的目標是到了2020年，物流業能為國內GDP貢獻2210億里亞爾。」根據「願景2030」，該國的目標是要讓私有部門經營其大部分的交通建設，再由政府做出監控與管制。

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