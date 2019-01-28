缺乏經濟動能　美25歲至34歲青年所得停滯17年

▲美國經濟已連續成長近10年，但事實上，美國年輕人並未從中受惠太多。。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

對於現年40歲以下的美國年輕人來說，21世紀就像一段漫長的經濟衰退。紐約時報專欄作家萊昂哈特（David Leonhardt）撰文表示，美國經濟已連續成長近10年，但事實上，美國年輕人並未從中受惠太多。

統計顯示，目前年齡在25歲至34歲間的美國人，2017年經通膨調整後的中位數所得低於2000年。財富趨勢看起來更糟，自本世紀以來，55歲以下的每一個年齡層，中位數所得都大幅下降，所得成長最多的，是65歲以上的那群人。

為什麼會這樣？據萊昂哈特的說法，主要原因是缺乏經濟動能。出於不明原因，2000年以來成立的新公司數大幅下降，而既有的公司擴張速度較慢，與此同時，裁員速度也有所下降，這也是失業率一直保持低位的主因。許多公司坐擁大筆現金，但它們大多不將錢用於開展新的計畫，而是分發給股東。

這種動能的減少傷害了千禧一代（出生於1980年到2000年間）的青年及Z世代（1990年代中葉至2000年後出生），而大多數嬰兒潮世代者在2000年裁員率下滑後，大多仍能繼續從事它們的工作，那些已退者的收入則高於平均。

許多年輕人難以進入高薪的產業中，使他們沒有足夠的錢購入房屋，也沒錢投資股市。儘管較年長的世代也面臨年齡歧視之類挑戰，但整體來說，在所得及財富上，美國的世代差異正在擴大中。

▼1974年以來美國各年齡層經通膨調整後的中位數所得累積變化圖。（圖／截自紐約時報）