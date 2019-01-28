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狗年倒數3天多頭爆發　台指期上漲17點收9985點挑戰萬點封關

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▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲距離狗年封關僅剩3個交易日，台股雙市今天開高走高，再度飛越萬點大關。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股期現貨今（28）日開高走高，跳空重返萬點關卡之上，台股更在台積電創高下，指數最高一度衝上10020.60點，櫃買指數同步走強，盤中站上130點整數關卡，台指期漲勢也不遑多讓，同步重拾萬點行情，不過尾盤漲勢收斂，終場上漲17點，收在9985點，成交量11萬455口。

台股封關倒數計時，台股雙市今天開高走高，指數衝破萬點大關。台股今天在台積電強勢大漲帶動下，加上買盤追價意願高，盤中最高一度躍上10020.60點，睽違37天終於再度重拾萬點行情，終場大漲43.72點，漲幅0.44%，以10013.33點作收，成交量新台幣926.09億元。

台指期今天向上攻堅，以9971點開出後，指數震盪走高，隨即站上萬點大關，最高一度來到10039點，3大期指攜手開高，電子期指漲幅0.21%、金融期指也漲0.36%，尾盤漲勢間歇，終場上漲17點，收在9985點，漲幅0.17%，成交量11萬455口。

櫃買市場今天也在中小型股輪動激勵下，推升指數一度飛越130點整數關卡，終場小漲0.53點，收在129.67點，成交量274.87億元。

法人表示，距離農曆春節倒數1周，台股期現貨同步攻上萬點關卡，不過成交值略微降溫至千億元之下，除非出現重大利空消息，台股以萬點封關機率高。

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關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨,櫃買指數

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