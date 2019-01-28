專利申請台積電連三年奪冠　宏達電強勢回歸專利排名

▲智慧局公布去年全年專利申請狀況，台積電是連續三年奪冠，國外法人則是高通拿下首位。（圖／台積提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部智慧財產局今天（28日）公布去年度專利申請狀況，本國法人申請第一由台積電奪下，是連續三年拿下榜首，第二名則是由友達光電拿下，國外法人則是高通奪冠，整體數量略為比前一年度少1%。

智慧局表示，本國法人當中台積電是從104年開始申請量持續成長，去年申請量944件，且連續三年拿下榜首，第二名則是友達光電586件，宏碁476件拿下第三。在前十名當中，瑞昱半導體是首次進榜年增率60%，智慧局說，這跟瑞昱布局車用晶片有關，對未來自駕車、感知器提前布局。

值得注意的是，今年第九名的宏達電是「重返榮耀」，前一年度的排名僅21名，是相隔五年才重回排名，今年因為布局虛擬實境VR、醫療AI門診等新技術，因此申請量年增率70%成為最多。

在外國法人方面，高通申請1011件奪冠，其次有阿里巴巴、應用材料、東京威力科創、日東電工、美商康寧等都擠進前十名。

智慧局局長洪淑敏表示，去年全年全部專利申請量比前一年度略微減少1%，不過在發明項目當中，年成長3%，整體少1%是少在新型，不過發明數量增加，且因為發明是經過實質審查，代表保護上會更為完整。

另外學校申請方面，這次有25所學校申請量擠進前100名，遠東科大以申請案件184件居各校之首，不過以發明專利來看，則是成大以92件奪得各校排序守衛，清華、交通則是85件並列第二。

▼智慧局公布去年全年專利申請狀況，台積電是連續三年奪冠，國外法人則是高通拿下首位。（圖／CFP）