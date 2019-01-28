味全新任執行長張教華　「每天六點、全年無休到營業所報到！」從基層做起讓員工服氣的老哥

▲味全公司今（28）日召開董事會，通過張教華接任執行長一職。圖為味全公司高雄廠。（圖／記者謝侑霖攝）

記者林淑慧／台北報導

味全公司今(28)日舉行董事會，通過張教華接任執行長一職，從基層做起、身為味全老將的他，當年曾是第一個願意到營業所當主任的大學生，每天早上六點鐘出現在營業所，全年無休看著業務員領貨、送貨，並親上火線開拓客戶，推升業績備倍，成為能讓員工服氣的「老哥」。

張教華自1983年加入味全，從乳品事業部的基層員工開始做起，味全希望新進的大學生不要只坐辦公室，應該到營業所有所歷練，以瞭解產品業務與行銷面向；張教華當年是第一個自告奮勇到營業所當主任的大學生員工，也奠定他在乳品事業上的專業。

張教華曾在受訪時回憶，當年身為小主管的他，為了與第一線的業務員建立信任感，每天早上準時六點鐘現身營業所，和業務員一起領貨、送貨來「搏感情」，直到晚上七點鐘再跟員工一起下班，「和7-ELEVEN一樣全年無休」，讓他贏得基層員工的信服。

曾擔任味全總經理的他，曾主導味全整合多項既有QA、QC和流程上的安全系統，將食品製造的每一個環節都強化預警能力，味全中央研究所的檢驗中心還曾在在2002、2005年率先獲得全國認證基金會及衛生署認證核可，成為國家級的檢驗機構，表現不俗。

味全表示，張教華接任執行長後，可望協助台灣事業部推動精緻化，大陸事業群也將穩定發展鮮奶、優酪乳、純果汁及乳酸菌等四大產品線之佈局，可望帶領味全走出不同格局，挹注新年度集團營收表現。