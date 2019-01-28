台股收盤站穩萬點　台積電領蘋概股封關前大漲



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

封關倒數三個交易日！外資、業內抱股過年意願高，台股今（28）日權王台積電創下今年新高229.5元的帶動下，開盤直接跳空衝破萬點之上，被動元件、二線光學、蘋果概念股都加足馬力向前衝，終場集中市場加權指數以10,013.33點作收，收漲43.72點，漲幅0.44%，成交量略降溫，僅新台幣926.1億元。

台股紅包行情發威，外資買氣回流成重要推升動能，統計外資已連續買超七日，上周合計買超253.06億元，今年來買超318.62億元。美股四大指數收紅，加上外資擴大回流，回補瞄準台積電權值股等利多匯聚，讓市場信心倍增，今日在台積電上漲逾1%下，台股開盤上漲34.77點，直接衝破萬點，以10004.38點開出。

台積電（2330）今日盤中上漲1.5%，終場漲1.33%，來到229元，鴻海（2317）終場漲逾0.14%、惟大立光（3008）由紅翻黑跌0.53%，蘋概三王今日表現也帶動其他蘋概股表現不俗，可成（2474）、和碩（4938）盤中最高也上漲逾2%，收漲0.66%、0.98%，康控-KY（4943）更是直奔漲停，GIS-KY（6456）漲5.83%，欣興（3037）漲3%。

鴻海集團相關類股今日也是全面上漲，半導體設備廠京鼎（3413）大漲逾9.8%直奔漲停，工業電腦廠樺漢（6414）漲4.92%，也帶動旗下瑞祺電（6416）上漲2.79%、帆宣（6196）終場守平盤，另外網通廠台揚（2314）也上漲4.48%。

上周五美股在美國聯邦政府重啟運作、企業獲利強勁和預期美中貿易談判有解決之道等利多激勵下，四大指數全面收紅，科技股表現最亮麗，道瓊工業指數上漲183.96點、漲幅0.75%、收在24737.20點，NASDAQ指數上漲91.40點、漲幅1.29%、收在7164.86點，S&P 500指數上漲22.43點、漲幅0.85%、收在2664.76點，費城半導體指數上漲27.25點、漲幅2.17%、收在1281.16點。

法人提醒，目前多方力道可望延續至封關日，台股可望「萬點封關」，不過農曆年節9天假期中間，美股財報陸續出爐，加上年後獲利賣壓出籠，指數恐面臨一波修正。

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