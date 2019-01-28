Google、臉書被各國點名數位壟斷　公平會特別鎖定科技5大巨擘

▲各國陸續啟動對臉書與谷歌等市場壟斷調查，引起外界高度關注。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

隨著數位經濟蓬勃發展，新興商業模式紛紛崛起，公平交易委員會從2017年4月成立數位經濟小組，同時也會關注臉書、蘋果、微軟、亞馬遜以及谷歌等5大網路科技業者，是否有濫用市場優勢地位的情形，若有的話也將立案調查。

歐盟、日本等國家開始對臉書、谷歌等科技巨擘展開反壟斷調查，多位立委曾在去年11月在立法院質詢時，要求公平會在3個月內提出有效報告。公平會在前年4月已成立數位經濟小組，針對電子商務、大數據、共享經濟、區塊鏈等議題，分析可能出現的壟斷行為。

▲公平會在前年4月成立數位經濟小組，討論這類型公司的經營模式等，迄今召開18次會議。（圖／記者紀佳妘攝）

公平會副主委彭紹瑾表示，數位經濟小組主要是從學術、理論方面進行研究，並非針對個案展開調查，該小組也會邀請專家學者開會討論這些公司的經營模式、市場影響力等，迄今已召開18次會議。

彭紹瑾進一步指出，公平會長期關注網路科技企業，包括臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）以及谷歌（Google），針對市佔率、經營模式、市場地位等議題，查看是否濫用市場優勢地位的情形，一旦發現有的話，將會立案調查。