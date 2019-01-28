一張圖告訴你　美股將再修正10%至20%

▲美股可能正處於另一次修正的邊緣。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美股可能正處於另一次修正的邊緣。儘管今年開局強勁，但經濟週期研究所的Lakshman Achuthan認為市場仍處於危險區域，因為基線顯示，經濟成長仍在減緩。

CNBC報導，Achuthan周五（25）在Trading Nation節目上指出，「最大的問題還是在週期性放緩，只要經濟成長持續降速，股市就有修正的風險，它並沒有消失。」Achuthan自過去10年標普500指數修正及放緩的圖表中得出上述結論。該圖表陰影處代表美國成長率週期下滑。

▲Achuthan自過去10年標普500指數修正及放緩的圖表。（圖／截自CNBC）

「這真的與經濟成長方向有關，它的加速、減速都有循環。」Achuthan警告，在經濟放緩時期，股市會突然出現修正10%至20%的風險。他去年也使用相同的圖表來預測美股何時修正，該圖表顯示，經濟在2017年晚期開始出現成長趨緩的跡象。

「去年我們說『嘿！美股快要修正了。』時非常孤單」，去年第二季Achuthan就曾於節目上警告投資人，美股將修正10%至20%，到了去年12月24日，標普500指數已從高點下滑20%。此後，美股出現了相當大的反彈，本月截自目前為止，標普500指數的漲幅已超過6%。但Achuthan認為，自去年下跌以來根本沒發生什麼基本面的變化。

「我們仍處在放緩的階段，還得經歷更多修正，它還沒結束。在這些領先指標回升前，這不是一個非常明確的信號。」但也並非全部都是壞消息。

Achuthan認為，這波經濟成長趨緩不會轉變成經濟衰退。據他的說法，未來幾季經濟成長很有可能開始加速，其在國際市場出現復甦跡象的時候。「美國確實存在全球經濟之中，或許這就是我們需要先看到觸底的地方。」