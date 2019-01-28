比特幣價格崩盤　小摩：比特幣價格已經低於挖礦成本

▲比特幣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

比特幣（Bitcoin）是不是愈來愈不適合投資了呢？摩根大通（JPMorgan Chase）在一份報告中指出，去年第四季比特幣的挖礦成本平均為4060美元左右，已高過比特幣目前價值的3600美元，挖礦成本已高於比特幣價格。

綜合外電報導，去年第四季比特幣的挖礦成本平均為4060美元左右，已高過比特幣目前價值的3600美元，挖礦成本已高於比特幣價格。摩根大通（JP Morgan Chase）跨資產戰略負責人John Normand表示，虛擬貨幣的價值已經下降到對挖礦的投資人來說不具備經濟價值的程度，使得許多人關閉了他們的挖礦設備。

但報導指出並非所有地區都適用這樣的說法。電費是挖礦中非常吃重的成本，因為運行這類高科技電腦需要相當龐大的電力，電費也會相對較高，但中國大陸的礦場可以跟發電廠進行簽約以降低電費，因此在中國大陸，比特幣的挖礦成本約落在2400美元。

報告指出，比特幣的價格從去年10月的6500美元下跌至現在的3600美元左右，讓除了中國大陸以外地區的挖礦虧損逐漸擴大，預期未來將會有許多挖礦商被迫退出，但目前尚未見到這樣的情形。摩根大通預估，若是一些高成本挖礦商退出市場，只留下大陸礦場，那麼比特幣挖礦成本可望進一步下降至1260美元以下。