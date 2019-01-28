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過年領到紅包別再說：「媽媽幫你存起來」　三作法啟發子女理財DNA

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
▲今年過年，專家建議父母可以嘗試讓小孩「理紅包財」，能累積經驗、強化理財動機。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

農曆年間，總會有發紅包給孩子們的應景畫面，而有餘裕的家庭，更是「加碼」贈與。而不管是紅包小財或高額贈與，也不論受贈人年齡大小，錢好像都會被家長拿去「存起來」；但其實很多人沒想過，讓子女參與理財的過程是一種學習，藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣，除了能累積投資經驗，也能從中強化理財動機，所以今年千萬別再說：「媽媽幫你存起來」了！

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，很多家長對於子女理財這件事，存有三不的想法，即「不讓他知道」、「不讓他動到」、「不讓他花到」。背後的理由可能是擔心子女透露財富招來覬覦者，或者財富誘發子女享樂及物慾，養成好逸惡勞或眼高手低的扭曲價值觀。

陳秋蘭說，父母的憂慮是可以被理解的，但如此一來，便會弱化子女理財的必需性，讓孩子對理財欠缺經驗，忽略資金運用效率或複利效果，更讓子女對投資巿場一無所知，這對於高資產家庭來說是不可漠視的風險。

因此子女長期認為自己是有名無實，無控制權也沒有使用權，也就認為事不關己。這個重要但不緊急的問題，究竟該用什麼樣的態度來面對這個問題，值得父母親們深思。陳秋蘭表示，父母親想要幫忙理財，在完全封鎖和完全開放間，仍存有斟酌的空間，不妨可參考以下的做法：

1》介紹專家：把你認同的理財顧問介紹給孩子，讓小孩有請教的對象，也可以透過第三人把觀念傳遞給子女，有時子女反而比較容易接受。

2》小試身手：設定一定金額讓子女自行決定投資標的。鼓勵子女擬定投資計畫書，敘明選定的理由，進場投資計劃及停損停利安排；而為了避免每天看盤影響學業或工作，必要時也可以限制交易的方式。

3》績效檢視：一定期間後檢視績效。若績效打敗指數或定存利率，可給予額外的獎勵；若不幸虧損，父母不妨替他承擔少部分的損失，避免過度保守只敢做定存。

陳秋蘭分享，原本子女對投資是毫無概念的，但真的有富邦證券的客戶回饋，子女為了要選股票，就開始關心起產業與公司，閱讀書報，也與父母有更多的交流，這個過程是無價的。也有客戶說，協助子女進行投資，從中觀察子女的學習態度和風險趨避的屬性，事後的績效檢視更是機會教育。

還有客戶表示，不同孩子偏好不同的理財工具，結果必然不同，手足的投資經驗更可以成為借鏡。父母在過程中不應過度下指導棋，也不應以績效為唯一的目標，投資經驗和金融知識的累積才是學習階段中最大的回報。

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關鍵字：紅包財,小孩理財教育,父母理財,過年,理財教育

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