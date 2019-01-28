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刮刮樂「2000萬超級紅包」加碼送賓士車　首位中獎人在台南！

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▲▼ 刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

近期最暢銷的刮刮樂「2000萬超級紅包」，台彩針對二獎首度加碼送賓士車，台彩透露，第一個「200萬元加賓士車」幸運得主已經在台南市南區「總盈彩券行」刮出，台彩總經理蔡國基將於30日早上親赴投注站向彩券經銷商道賀。

台彩1月3日推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。

超高中獎率引起民眾興趣，上市不到一週就有3人中100萬獎金，變成今年彩券行中最搶手的刮刮樂商品，目前已經要完售。根據台彩統計，從3日上市後截至23日，已經開出15個百萬獎金，三獎還有285個機會，且頭獎還沒開出。

至今上市20天全台已經有15人中了100萬獎金。台彩透露，「2000萬超級大紅包」刮刮樂至今已經幾乎要完售，但頭獎3個2000萬還沒開出，二獎5個200萬加價值158萬賓士車，剩下4個名額，三獎還有285個名額，民眾還有機會！

今年刮刮樂特別首創有實體獎品，蔡國基表示，主要就是參考國外趨勢，國外有送汽車、機車或送VIP門票、郵輪、機票等，2000元面額刮刮樂至今已經推出7年，總是要有一些創新，是台灣首次刮刮樂有實體商品而不是只有現金，加上春節前後是民眾換車高峰，因此特別加上賓士車最新款、價值158萬元。

若以稅來講，二獎200萬元現金是要扣除20%稅率，而賓士車價值158萬元則是採10%稅率，民眾可以用扣稅後的180萬現金，其中挪出15.8萬來繳賓士車的稅。

 

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關鍵字：刮刮樂,頭獎,彩券,台灣彩券,台彩,2000萬超級大紅包

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