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你的學校上榜了嗎？2019企業最愛大學排行出爐　台大、中原蟬聯冠軍

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▲▼2019企業最愛公、私立大學出爐。（圖／1111人力銀行提供）

▲2019企業最愛公、私立大學出爐。（圖／1111人力銀行提供，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新的一年到來，春節年後也將迎來一波轉職潮，不少企業陸續釋出職缺，究竟2019年企業最愛的大學有哪些？根據人力銀行調查，台大、成大再度蟬連公立大學的冠、亞軍，中原大學穩坐私立學校冠軍，至於科技校院方面，北科大以些微差距領先台科大奪冠，私立科大則由致理、朝陽包辦前2名。

根據1111人力銀行「2019企業最愛大學調查」，台灣大學位居公立大學之冠，緊追在後的是成功大學，其他政治大學、交通大學、清華大學名列前5名；私立大學則由中原大學奪下冠軍寶座，至於2至5名依序為輔仁大學、淡江大學、逢甲大學、銘傳大學，其中私立東海大學大幅跳升3名。

至於公立科技校院部分，近年來台北科技大學與台灣科技大學名次互有消長，這次由北科大再度拔得頭籌，台科大則排名第二，其餘高雄科技大學、台北商業大學，還有雲林科技大學；私立大學部分，致理科技大學、朝陽科技大學則穩坐冠、亞軍，值得一提的是文藻外語大學，一口氣躍升5名，擠進前3名，龍華科技大學、德明財經科技大學、聖約翰科技大學排名也皆有斬獲。

大學,畢業,新鮮人（圖／視覺中國CFP）

▲逾9成企業願意雇用新鮮人，有幹勁、創新思考、企圖心成為錄取關鍵因素。（圖／視覺中國CFP）

調查也發現，高達9成6企業願意雇用應屆畢業生，考量因素依序為「年輕有幹勁」（54.13%）、「具創新思考能力」（40.99%）與「積極有企圖心」（30.24%），而企業主認為可以有效增進畢業生就業力的方式包括，「增加至業界的實習課程」、「協助學生取得專業證照或執照」以及「舉辦校園徵才活動」，近年來受到學校重視的「邀請業界人士至學校教授課程」，也是受到業界肯定的產學接軌方式。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，新鮮人可以透過專業職能測驗，掌握興趣、價值觀、特質等面向，找到最適合自己發展的方向，提升自我競爭力，相對於起薪待遇，職場新鮮人更應該善用年輕的優勢，勇於跨領域嘗試，求學的過程中除了培養核心能力，更應關注全人的發展，培養解決問題的能力，才能成為企業主心目中的人才。

ET快訊
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關鍵字：1111,人力銀行,李大華,大學,科大,公立,私立,企業,畢業生,轉職

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