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憂英國脫歐衝擊　各國企業紛紛計畫總部撤離英國

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▲▼索尼（Sony）。（圖／路透）

▲索尼（Sony）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

英國脫歐歹戲拖棚，英國國會遲遲無法通過首相梅伊（Theresa May）版本的脫歐協議，這一切也讓許多在英國設點的企業相當緊張，據日媒報導，索尼（Sony）、松下（Panasonic）等日本企業就計畫要將歐洲企業總部遷離英國，以防脫歐問題更進一步衝擊企業發展

據《日經新聞》報導，索尼（Sony）計畫將在今年春季於荷蘭成立新公司，預計4月開始營運，這間新公司將與英國的索尼歐洲公司（Sony Europe）合併，統一在荷蘭註冊，但商品的進出口與各國分店的管理等業務將繼續由英國當地的公司負責，人事方面不會做出變動。

據了解，索尼在歐洲主要以電視和相機為主力銷售產品，英國公司會負責從亞洲地區進口這些電子產品，再分送至歐洲地區的門市銷售。2017財年，歐洲地區的銷售額約為1.8兆日圓，佔全球銷售額的2成以上，對索尼來說，歐洲市場與美國市場相同，都非常重要。

目前索尼是透過歐盟區域內法人進行的進出口業務享受通關手續簡化等優待，但未來若是英國真的脫歐，這類優待將不再存在，手續可能變得複雜，這也就是索尼會在荷蘭成立新公司的原因，確保若是英國的脫歐，該公司仍能享受通關手續簡化等優待，確保商品供貨正常。目前索尼在英國仍有播放設備工廠，據了解，目前沒有遷廠打算。

▲▼英國首相梅伊（Theresa May）13日抵達布魯塞爾參與歐盟峰會。（圖／路透）

▲英國國會仍沒有通過首相梅伊版本的脫歐協議。（圖／路透）

英國的「脫歐大限」為3月29日，目前英國內部仍沒有討論出最終解決方案，外界擔憂，最終可能上演「無協議脫歐」。原先從英國出口至歐陸的商品不需經過通關，但若真的無協議脫歐，恐將在港口上演擁擠混亂的場面。

各國企業面對英國脫歐問題也積極備戰，例如德國汽車品牌BMW決定在4月時將英國牛津工廠關廠1個月，日本汽車業者本田（Honda）也決定將在4月的下半月將英國南部的工廠停產6天，這些舉措都是為了應對脫歐後物流混亂和邊境通關手續遲緩的狀況。松下（Panasonic）則在去年10月就將歐洲總部從英國轉移至荷蘭阿姆斯特丹。

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關鍵字：英國,企業,脫歐,衝擊,梅伊,無協議脫歐,歐盟,索尼,松下,企業總部,荷蘭

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