美國害怕華為的另一個原因　彭博：物美價廉

▲華為在網路設備製造方面已成為全球領導者，該公司正努力主宰被稱作「下一代無線技術」的5G。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

近來美國及其盟友紛紛以安全為由出面抵制華為設備，外媒指出，華為產品在美國影響迅速擴大的重要原因，主要為設備可靠、便宜，且很難在市場上找到相應「CP值」的替代品。

彭博報導，在美國奧勒岡東部的偏遠地區，華為遠非美國官員口中那種來自中國大陸的「大惡狼」，而是通往21世紀的生命線。這家大陸最大的科技公司生產高質量的網路設備，賣給農村電信商的價格，比其競爭對手低了20%至30%，同時該公司還幫助20幾家美國電信公司向許多最貧窮、最偏遠的地區提供座機、行動服務及高速網路。

華為在網路設備製造方面已成為全球領導者，該公司正努力主宰被稱作「下一代無線技術」的5G。奧勒岡州立法機構寬頻諮詢委員會主席Franell表示，華為的設備非常非常好，「我們還沒在市場上找到類似的設備。」事實上，包括Franell的公司在內的一些電信商並沒有聯邦政府的補貼，它們向偏遠地區提供服務的成本較高，但華為替它們實現了這個發展。

過去十年來，華為深受預算不高的買家喜愛，如經該公司已成為世界第二大手機製造商，僅次於三星。正是因為物美價廉，且市面上難以找到替代品，使美國政府感到擔憂，並試圖破壞。多年來，美國政府一直將華為視作「特洛伊木馬」，不斷聲稱華為透過電信設備竊取政府及企業機密。川普政府禁止聯邦機構及承包商購買中國大陸網路設備，如今美國政府正打算頒布一項行政命令，大大限制中國大陸在美國的所有電信銷售。

針對美國一系列的指控，華為一再否認有任何危害他國國家安全的行動。華為創辦人兼執行長任正非本月中旬罕見接受媒體採訪時說：「我是永遠熱愛祖國、擁護共產黨的，但是我絕不會做傷害世界任何國家的事情。」但歐巴馬及川普政府的網路安全專家都認為，華為存在安全威脅。

從食品雜貨貨架到公海上的超級郵輪，數位網路將在日常生活中變得更加不可獲缺。但美國官員卻聲稱，控制5G網路的「不懷好意的國家」可能引發大規模工業破畫及社會崩潰。前蘭德公司中國問題專家James Mulvenon說，「當人們意識到華為是唯一的5G供應商時，他們才想到必須做點什麼。沒人再去尋找罪證確鑿的證據了，他們都去研究潛在的可能性。」

儘管華為面臨諸多質疑及抵制，但Franell認為，華為在硬體及軟體方念始終對東奧勒岡電信公司非常透明。在當今的全球經濟中，美國及歐洲供應商對中國大陸製造的零組件的依賴幾乎與華為一樣多。「封殺一個品牌並不能解決我們的安全問題，而且從未見過任何證據表明華為是個問題。」